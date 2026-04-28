Тепер стрічка отримає продовження – про це повідомляє Screen Rant. У матеріалі розповідаємо, що відомо про серіал "Диво-людина" та коли очікується прем'єра нового сезону.

"Диво-людину" продовжили на 2 сезон: як створювали стрічку?

Цікаво, що ідея цього проєкту виникла як жарт під час зйомок фільму "Шан-Чі та легенда десяти кілець". Про це розповів творець серіалу Дестін Деніел Креттон. За його словами, він пожартував із продюсером, що варто створити історію про те, як Тревор вирушає до Голлівуду.

Згодом ця ідея трансформувалася у сюжет серіалу, який зосереджується на акторові Саймоні Вільямсі. Він намагається приховати свої суперздібності та водночас пробитися в Голлівуді. Саме ця лінія стала відправною точкою проєкту, який швидко переріс у щось значно масштабніше.

Так жарт зрештою перетворився на серіал "Диво-людина", створений для платформи Disney+. А тепер він отримає другий сезон.

Чому серіал міг не з'явитись?

Серіал узагалі мав усі шанси не вийти. Так казали з декількох причин:

Проєкт вважали ризикованим, адже його розробляли в період, коли Marvel Studios активно запускала серіали про маловідомих персонажів.

Ситуацію ускладнили й страйки SAG-AFTRA та WGA у 2023 році, які поставили проєкт під загрозу. Попри це результат виявився приємною несподіванкою.

Серіал отримав 91% від критиків і 87% від глядачів на Rotten Tomatoes. Його називали "ковтком свіжого повітря" на тлі втоми від супергеройських історій.

Зрештою проєкт не лише вийшов на екрани, а й отримав продовження на другий сезон.