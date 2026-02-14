24 Канал рекомендует подборку ярких романтических комедий, которые станут хорошим дополнением или окончанием дня.
Лучшие романтические комедии
"Красотка", 1990
Рейтинг IMDb: 7,1
Молодой миллионер, который живет в мире бизнеса и высоких стандартов, встречает очаровательную девушку с "улицы", которая зарабатывает на жизнь, работая в ночном клубе. Сначала их встреча выглядит как сделка: она помогает ему в социальных мероприятиях, он обеспечивает ей комфортную жизнь. Но постепенно между ними возникает настоящая любовь, которая заставляет обоих посмотреть на жизнь по-новому.
"Красотка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Жена напрокат", 2011
Рейтинг IMDb: 6,4
Мужчина, который имеет проблемы в бизнесе, нанимает женщину, чтобы она притворялась его женой на официальных мероприятиях. Он планирует использовать ее образ для выгодных сделок, а она – воспользоваться шансом для собственной выгоды. Сначала это кажется лишь игрой, которая впоследствии перерастает в настоящие чувства.
"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эта бессмысленная любовь", 2011
Рейтинг IMDb: 7,4
Главный герой – Кел Уивер, обычный семьянин, который внезапно узнает, что его жена Эмили хочет развода и признается в измене. Его мир рушится: он не представляет жизни без семьи, не знает, как знакомиться с женщинами, и проводит вечера в баре, рассказывая всем свою печальную историю.
И вдруг Кэл знакомится с харизматичным ловеласом Джейкобом Палмером, который решает "перезагрузить" нового знакомого.
"Это бессмысленная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Чего хотят женщины?", 2000
Рейтинг IMDb: 6,5
После одного инцидента мужчина начинает слышать мысли женщин. Сначала он использует эту способность для карьерных целей, но со временем понимает, что понимание истинных желаний и чувств женщин меняет его как человека. Но вдруг он влюбляется в коллегу, и этот дар помогает ему сблизиться с ней.
"Чего хотят женщины?": смотрите онлайн трейлер фильма
Что посмотреть, если хочется поплакать?
- "Великий Гэтсби". Культовый фильм с Леонардо Ди Каприо, который поражает своим финалом. Джей Гэтсби уже много лет влюблен в одну женщину. Он делал все, чтобы достичь чего-то и быть рядом с любимой. Однако она не может решиться покинуть своего мужа.
- "Разрисованная вуаль". Уолтер женится на Китти, которая совсем не любит его. Он думает, что у них будет настоящая семья, ведь его чувства к женщине искренние. Китти решается на измену, и об этом узнает ее муж. Его месть была холодной – он вывез жену в местность, где бушует эпидемия холеры.