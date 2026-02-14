24 Канал рекомендует подборку ярких романтических комедий, которые станут хорошим дополнением или окончанием дня.

Лучшие романтические комедии

"Красотка", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Молодой миллионер, который живет в мире бизнеса и высоких стандартов, встречает очаровательную девушку с "улицы", которая зарабатывает на жизнь, работая в ночном клубе. Сначала их встреча выглядит как сделка: она помогает ему в социальных мероприятиях, он обеспечивает ей комфортную жизнь. Но постепенно между ними возникает настоящая любовь, которая заставляет обоих посмотреть на жизнь по-новому.

"Красотка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Мужчина, который имеет проблемы в бизнесе, нанимает женщину, чтобы она притворялась его женой на официальных мероприятиях. Он планирует использовать ее образ для выгодных сделок, а она – воспользоваться шансом для собственной выгоды. Сначала это кажется лишь игрой, которая впоследствии перерастает в настоящие чувства.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эта бессмысленная любовь", 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Главный герой – Кел Уивер, обычный семьянин, который внезапно узнает, что его жена Эмили хочет развода и признается в измене. Его мир рушится: он не представляет жизни без семьи, не знает, как знакомиться с женщинами, и проводит вечера в баре, рассказывая всем свою печальную историю.

И вдруг Кэл знакомится с харизматичным ловеласом Джейкобом Палмером, который решает "перезагрузить" нового знакомого.

"Это бессмысленная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чего хотят женщины?", 2000

Рейтинг IMDb: 6,5

После одного инцидента мужчина начинает слышать мысли женщин. Сначала он использует эту способность для карьерных целей, но со временем понимает, что понимание истинных желаний и чувств женщин меняет его как человека. Но вдруг он влюбляется в коллегу, и этот дар помогает ему сблизиться с ней.

"Чего хотят женщины?": смотрите онлайн трейлер фильма

