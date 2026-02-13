У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас добірку високорейтингових фільмів, які нікого не залишили байдужими після перегляду. Обирайте стрічку для себе та занурюйтеся у справжню дозу адреналіну й емоцій.

Радимо Якщо ви ненавидите День закоханих: який фільм подивитись тим, хто не любить "ванільних" історій

Які фільми жахів не залишать байдужим нікого?

"Екзорцизм Емілі Роуз"

Фільм, який точно не залишить вас байдужими, – це "Екзорцизм Емілі Роуз". Стрічка заснована на реальних подіях 1976 року. Тоді внаслідок екзорцизму померла Аннелізе Міхель. Сюжет частково спирається на документальну книгу антропологині Фелісіті Ґудман "Вигнання диявола з Аннелізе Міхель".

"Екзорцизм Емілі Роуз": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисером фільму став Скотт Дерріксон. Прем'єра відбулася у 2005 році. Стрічка припала до душі великій кількості глядачів, які є шанувальниками жанру жахів з елементами екзорцизму, релігії та демонології.

"Психо"

Цей фільм 1960 року є справжньою легендою. Американський трилер створив Альфред Гічкок. Сюжет розгортається навколо Меріон Крейн – жінки, яка викрадає гроші, та сором'язливого власника старого готелю Нормана Бейтса.

"Психо": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона тікає з великою сумою коштів і намагається сховатися в тихому мотелі. Проте ще навіть не підозрює, що там на неї чекає значно більша небезпека. Стрічка отримала надзвичайно високий глядацький рейтинг – 8,5 бала на IMDb.

"Закляття"

Це американський фільм жахів Джеймса Вана. Прем'єра відбулася у 2013 році. Головні ролі виконали Віра Фарміга та Патрік Вілсон. У стрічці ви побачите паранормальні явища, будинок із привидами, екзорцизм, демонічну одержимість та чимало інших моторошних моментів.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм також має високий рейтинг IMDb – 7,5 бала. Історія розповідає про те, як зловісний демон тероризує молоду сім'ю.

"Полтергейст"

Фільм "Полтергейст" 1982 року має рейтинг IMDb 7,3 бала. Ви побачите історію, яка майстерно поєднує елементи містики та соціальної драми. Стрічка стала справжньою класикою жанру.

Тож якщо ви досі не бачили цей фільм жахів і є прихильником жанру, це терміново потрібно виправити.