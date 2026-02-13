В материале 24 Канала мы собрали для вас подборку высокорейтинговых фильмов, которые никого не оставили равнодушными после просмотра. Выбирайте ленту для себя и погружайтесь в настоящую дозу адреналина и эмоций.

Советуем Если вы ненавидите День влюбленных: какой фильм посмотреть тем, кто не любит "ванильных" историй

Какие фильмы ужасов не оставят равнодушным никого?

"Экзорцизм Эмили Роуз"

Фильм, который точно не оставит вас равнодушными, – это "Экзорцизм Эмили Роуз". Лента основана на реальных событиях 1976 года. Тогда в результате экзорцизма умерла Аннелизе Михель. Сюжет частично опирается на документальную книгу антрополога Фелисити Гудман "Изгнание дьявола из Аннелизе Михель".

"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссером фильма стал Скотт Дерриксон. Премьера состоялась в 2005 году. Лента пришлась по душе большому количеству зрителей, которые являются поклонниками жанра ужасов с элементами экзорцизма, религии и демонологии.

"Психо"

Этот фильм 1960 года является настоящей легендой. Американский триллер создал Альфред Хичкок. Сюжет разворачивается вокруг Мэрион Крейн – женщины, которая похищает деньги, и застенчивого владельца старого отеля Нормана Бейтса.

"Психо": смотрите онлайн трейлер фильма

Она убегает с большой суммой средств и пытается спрятаться в тихом мотеле. Однако еще даже не подозревает, что там ее ждет гораздо большая опасность. Лента получила чрезвычайно высокий зрительский рейтинг – 8,5 балла на IMDb.

"Заклятие"

Это американский фильм ужасов Джеймса Вана. Премьера состоялась в 2013 году. Главные роли исполнили Вера Фармига и Патрик Уилсон. В ленте вы увидите паранормальные явления, дом с привидениями, экзорцизм, демоническую одержимость и немало других жутких моментов.

"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм также имеет высокий рейтинг IMDb – 7,5 балла. История рассказывает о том, как зловещий демон терроризирует молодую семью.

"Полтергейст"

Фильм "Полтергейст" 1982 года имеет рейтинг IMDb 7,3 балла. Вы увидите историю, которая мастерски сочетает элементы мистики и социальной драмы. Лента стала настоящей классикой жанра.

Поэтому если вы до сих пор не видели этот фильм ужасов и являетесь поклонником жанра, это срочно нужно исправить.