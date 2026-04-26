24 Канал подготовил список жутких фильмов на Netflix, после которых будет трудно заснуть. Сохраняйте материал, если любите такой жанр.
Какие жуткие фильмы посмотреть на Netflix?
"Не говори со злом" (2024)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Американская и британская семьи познакомились во время отдыха. Луиза и Бен вместе с дочерью соглашаются приехать в загородный дом Пэдди и Сиары.
Сначала все выглядит как обычные посиделки знакомых, но впоследствии напряжение начинает расти. Луиза и Бен понимают, что нужно немедленно бежать, и удастся ли им?
"Птичий короб" (2018)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Загадочная сила уничтожает население. Те, кто выжил, должны избегать встречи с сущностью, если не хотят умереть. Мэлори и ее двое детей отправляются в опасное путешествие, чтобы найти убежище. Чтобы добраться до места назначения, им придется завязать глаза и проходить этот путь вслепую.
"Человек-невидимка" (2020)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Безумный ученый инсценировал собственное самоубийство. Теперь он использует свою способность становиться невидимым, чтобы преследовать и терроризировать бывшую девушку, а полиция не верит Сесилии.
Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
На сайте Tudum представлена подборка самых популярных фильмов на Netflix в Украине. Сейчас на первом месте боевик "Свирепое нападение". Главную роль сыграла звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайнево.
В список также вошли такие ленты:
"Не говори со злом"
"Соседки по комнате"
"Ешь, молись, рычи"
"180"
"Острые козырьки: Бессмертный"
"Эмоджи Муви"
"Кровь за кровь"
"Ты – космос"
"Хочу как ты"