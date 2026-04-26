24 Канал подготовил список жутких фильмов на Netflix, после которых будет трудно заснуть. Сохраняйте материал, если любите такой жанр.

Какие жуткие фильмы посмотреть на Netflix?

"Не говори со злом" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Американская и британская семьи познакомились во время отдыха. Луиза и Бен вместе с дочерью соглашаются приехать в загородный дом Пэдди и Сиары.

Сначала все выглядит как обычные посиделки знакомых, но впоследствии напряжение начинает расти. Луиза и Бен понимают, что нужно немедленно бежать, и удастся ли им?

"Не говори со злом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Птичий короб" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Загадочная сила уничтожает население. Те, кто выжил, должны избегать встречи с сущностью, если не хотят умереть. Мэлори и ее двое детей отправляются в опасное путешествие, чтобы найти убежище. Чтобы добраться до места назначения, им придется завязать глаза и проходить этот путь вслепую.

"Птичий короб": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек-невидимка" (2020)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Безумный ученый инсценировал собственное самоубийство. Теперь он использует свою способность становиться невидимым, чтобы преследовать и терроризировать бывшую девушку, а полиция не верит Сесилии.

"Человек-невидимка": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?

На сайте Tudum представлена подборка самых популярных фильмов на Netflix в Украине. Сейчас на первом месте боевик "Свирепое нападение". Главную роль сыграла звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайнево.

В список также вошли такие ленты: