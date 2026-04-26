back button
укррус
Украинская лента в списке: 3 новых фильма для просмотра в кинотеатрах
view count
time for reading5 мин

Украинская лента в списке: 3 новых фильма для просмотра в кинотеатрах

Марта Гнат
Основные тезисы
  • "Майкл" – биографический фильм о Майкле Джексоне, премьера 22 апреля, снят с участием племянника Джексона.
  • "Киллхаус" – украинский экшн-триллер о спасательной операции с дронами, премьера 23 апреля, основан на реальных событиях.
Фильмы, которые можно посмотреть в кино / Коллаж 24 Канала

Апрель этого года стал настоящим бумом для зрителей. Ведь уже состоялись премьеры долгожданных лент.

Правда, один из фильмов выйдет через несколько дней, однако его точно нельзя пропустить. Далее в материале 24 Канал расскажет немного больше об этих премьерах".

"Майкл", 2026

Рейтинг IMDb: 7,6

Дата премьеры в кино: 22 апреля

Это будет биографический и музыкальный фильм о легенде поп-музыки – Майкла Джексона. Все начнется с его детства и пути к всемирной славе. Короля поп-музыки на экране прекрасно воплотил его племянник Джаафар Джексон – сын родного брата Майкла – Джермейна Джексона.

Фильм начинается с того, как отец Майкла Джексона создал группу The Jackson 5, куда кроме него входили его братья. Именно тогда раскрылся певческий и танцевальный талант артиста.

"Майкл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киллхаус", 2026

Рейтинг IMDb: 8,2

Дата премьеры в кино: 23 апреля

Это украинский полнометражный фильм в жанре тактический экшн-триллер. Ленту сняли на основе реальной истории о первом в мире спасении с помощью дронов. Спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР проводят спасательную операцию, в центре которой оказывается гражданская семья и американская журналистка.

"Киллхаус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дьявол носит Prada 2", 2026

Рейтинг IMDb:

Дата премьеры в кино: 30 апреля

К своим ролям снова вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи. Сюжет авторами в трейлерах почти не раскрыт, однако известно, что Энн станет редактором "Подиума".

"Дьявол носит Prada 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересно, что из фильма неожиданно вырезали сцены с участием некоторых актеров. Об этом сообщало издание Variety. В частности, речь идет о Сидни Суини и Конрада Рикаморы.

Также стало известно, что известный украинский ведущий Андрей Данилевич и его жена Татьяна стали единственными украинцами, которые присоединились к съемкам ленты. Эпизоды с их участием снимались в Милане – в частности в бутике Tiffany & Co. и ресторане Il Salumaio di Montenapoleone.

Какой фильм вскоре покажут в кино?

  • Речь идет о комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль", которая в прошлом году праздновала 50-летие.
  • Это комедия, выставляющая на посмешище пафосные произведения о рыцарских подвигах, рассказывая своеобразную версию приключений короля Артура. Он и его рыцари Круглого стола отправляются на поиски легендарного Священного Грааля – реликвии, дарующей вечную жизнь. Но вместо эпических битв и героических подвигов их ждут убийственные кролики, каверзные загадки, странный орден воинов, фанатеющих от кустов и другие абсурдные преграды.