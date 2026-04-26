Украинская лента в списке: 3 новых фильма для просмотра в кинотеатрах

Далее в материале 24 Канал расскажет немного больше об этих премьерах".
"Майкл", 2026
Рейтинг IMDb: 7,6
Дата премьеры в кино: 22 апреля
Это будет биографический и музыкальный фильм о легенде поп-музыки – Майкла Джексона. Все начнется с его детства и пути к всемирной славе. Короля поп-музыки на экране прекрасно воплотил его племянник Джаафар Джексон – сын родного брата Майкла – Джермейна Джексона.
Фильм начинается с того, как отец Майкла Джексона создал группу The Jackson 5, куда кроме него входили его братья. Именно тогда раскрылся певческий и танцевальный талант артиста.
"Киллхаус", 2026
Рейтинг IMDb: 8,2
Дата премьеры в кино: 23 апреля
Это украинский полнометражный фильм в жанре тактический экшн-триллер. Ленту сняли на основе реальной истории о первом в мире спасении с помощью дронов. Спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР проводят спасательную операцию, в центре которой оказывается гражданская семья и американская журналистка.
"Дьявол носит Prada 2", 2026
Рейтинг IMDb: –
Дата премьеры в кино: 30 апреля
К своим ролям снова вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи. Сюжет авторами в трейлерах почти не раскрыт, однако известно, что Энн станет редактором "Подиума".
Интересно, что из фильма неожиданно вырезали сцены с участием некоторых актеров. Об этом сообщало издание Variety. В частности, речь идет о Сидни Суини и Конрада Рикаморы.
Какой фильм вскоре покажут в кино?
- Речь идет о комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль", которая в прошлом году праздновала 50-летие.
- Это комедия, выставляющая на посмешище пафосные произведения о рыцарских подвигах, рассказывая своеобразную версию приключений короля Артура. Он и его рыцари Круглого стола отправляются на поиски легендарного Священного Грааля – реликвии, дарующей вечную жизнь. Но вместо эпических битв и героических подвигов их ждут убийственные кролики, каверзные загадки, странный орден воинов, фанатеющих от кустов и другие абсурдные преграды.