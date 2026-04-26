Украинская лента в списке: 3 новых фильма для просмотра в кинотеатрах

Правда, один из фильмов выйдет через несколько дней, однако его точно нельзя пропустить. Далее в материале 24 Канал расскажет немного больше об этих премьерах".

"Майкл", 2026

Рейтинг IMDb: 7,6

Дата премьеры в кино: 22 апреля

Это будет биографический и музыкальный фильм о легенде поп-музыки – Майкла Джексона. Все начнется с его детства и пути к всемирной славе. Короля поп-музыки на экране прекрасно воплотил его племянник Джаафар Джексон – сын родного брата Майкла – Джермейна Джексона.

Фильм начинается с того, как отец Майкла Джексона создал группу The Jackson 5, куда кроме него входили его братья. Именно тогда раскрылся певческий и танцевальный талант артиста.

"Киллхаус", 2026

Рейтинг IMDb: 8,2

Дата премьеры в кино: 23 апреля

Это украинский полнометражный фильм в жанре тактический экшн-триллер. Ленту сняли на основе реальной истории о первом в мире спасении с помощью дронов. Спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР проводят спасательную операцию, в центре которой оказывается гражданская семья и американская журналистка.

"Дьявол носит Prada 2", 2026

Рейтинг IMDb: –

Дата премьеры в кино: 30 апреля

К своим ролям снова вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи. Сюжет авторами в трейлерах почти не раскрыт, однако известно, что Энн станет редактором "Подиума".

Интересно, что из фильма неожиданно вырезали сцены с участием некоторых актеров. Об этом сообщало издание Variety. В частности, речь идет о Сидни Суини и Конрада Рикаморы.