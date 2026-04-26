Українська стрічка у списку: 3 нові фільми для перегляду в кінотеатрах

Щоправда, один із фільмів вийде за декілька днів, однак його точно не можна пропустити. Далі у матеріалі 24 Канал розкаже трохи більше про ці прем'єри".

"Майкл", 2026

Рейтинг IMDb: 7,6

Дата прем'єри у кіно: 22 квітня

Це буде біографічний та музичний фільм про легенду попмузики – Майкла Джексона. Усе почнеться з його дитинства й шляху до всесвітньої слави. Короля попмузики на екрані чудово втілив його племінник Джаафар Джексон – син рідного брата Майкла – Джермейна Джексона.

Фільм починається з того, як батько Майкла Джексона створив гурт The Jackson 5, куди окрім нього входили його брати. Саме тоді розкрився співочий і танцювальний талант артиста.

"Кіллхаус", 2026

Рейтинг IMDb: 8,2

Дата прем'єри у кіно: 23 квітня

Це український повнометражний фільм у жанрі тактичний екшн-трилер. Стрічку зняли на основі реальної історії про перший у світі порятунок за допомогою дронів. Спецпідрозділи 3 ОШБр, СБУ та ГУР проводять рятувальну операцію, в центрі якої опиняється цивільна сім'я та американська журналістка.

"Диявол носить Prada 2", 2026

Рейтинг IMDb: –

Дата прем'єри у кіно: 30 квітня

До своїх ролей знову повернулись Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс та Стенлі Туччі. Сюжет авторами у трейлерах майже не розкритий, однак відомо, що Енн стане редакторкою "Подіуму".

Цікаво, що із фільму несподівано вирізали сцени за участю деяких акторів. Про це повідомляло видання Variety. Зокрема, йдеться про Сідні Свіні та Конрада Рікамору.