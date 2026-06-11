24 Канал підготував декілька культових комедій, які точно подарують гарний настрій. Тому можете сміливо запасатись смаколиками та напоями, щоб провести час у компанії близьких людей.
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"Третій зайвий", 2012
Рейтинг IMDb: 6,9
Джон закоханий у красуню Лорі, у нього чудова робота та великі плани на майбутнє. Але в їхні стосунки втручається третій, давній друг Джона – Тед (до слова, це м'яка іграшка, яка вміє говорити і живе повноцінним життям). Такий феноменальний товариш стає справжньою загрозою для особистого життя головного героя.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
"Третій зайвий": дивіться трейлер фільму онлайн
"Диктатор", 2012
Рейтинг IMDb: 6,5
Цей комедійний фільм розповідає про "героїчну історію" диктатора, який ризикує власним життям, щоб у жодному разі не допустити демократію у свою країну. Цікаво, що коли картина вийшла у світ, то її показ заборонили у декількох країнах.
"Диктатор": дивіться трейлер фільму онлайн
"Однокласники", 2010
Рейтинг IMDb: 6,0
Через 30 років після перемоги у шкільному чемпіонаті з баскетболу, п'ятеро найкращих друзів дитинства зустрічаються знову. Вони дуже різні, але їх пов'язує міцна дружба.
"Однокласники": дивіться трейлер фільму онлайн
Також варто звернути увагу на серію культових комедійних фільмів "Американський пиріг". Стрічки мають вікову категорію 16+, та свого часу вони наробили неабиякого галасу серед глядачів.