24 Канал підготував декілька культових комедій, які точно подарують гарний настрій. Тому можете сміливо запасатись смаколиками та напоями, щоб провести час у компанії близьких людей.

Цікаво Безсонні ночі гарантовані: 3 цікаві серіали, які вас затягнуть

"Третій зайвий", 2012

Рейтинг IMDb: 6,9

Джон закоханий у красуню Лорі, у нього чудова робота та великі плани на майбутнє. Але в їхні стосунки втручається третій, давній друг Джона – Тед (до слова, це м'яка іграшка, яка вміє говорити і живе повноцінним життям). Такий феноменальний товариш стає справжньою загрозою для особистого життя головного героя.

"Третій зайвий": дивіться трейлер фільму онлайн

"Диктатор", 2012

Рейтинг IMDb: 6,5

Цей комедійний фільм розповідає про "героїчну історію" диктатора, який ризикує власним життям, щоб у жодному разі не допустити демократію у свою країну. Цікаво, що коли картина вийшла у світ, то її показ заборонили у декількох країнах.

"Диктатор": дивіться трейлер фільму онлайн

"Однокласники", 2010

Рейтинг IMDb: 6,0

Через 30 років після перемоги у шкільному чемпіонаті з баскетболу, п'ятеро найкращих друзів дитинства зустрічаються знову. Вони дуже різні, але їх пов'язує міцна дружба.

"Однокласники": дивіться трейлер фільму онлайн

Також варто звернути увагу на серію культових комедійних фільмів "Американський пиріг". Стрічки мають вікову категорію 16+, та свого часу вони наробили неабиякого галасу серед глядачів.