24 Канал подготовил несколько культовых комедий, которые точно подарят хорошее настроение. Поэтому можете смело запасаться вкусностями и напитками, чтобы провести время в компании близких людей.

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"Третий лишний", 2012

Рейтинг IMDb: 6,9

Джон влюблен в красавицу Лори, у него отличная работа и большие планы на будущее. Но в их отношения вмешивается третий,, давний друг Джона – Тед (к слову, это мягкая игрушка, которая умеет говорить и живет полноценной жизнью). Такой феноменальный товарищ становится настоящей угрозой для личной жизни главного героя.

"Третий лишний": смотрите трейлер фильма онлайн

"Диктатор", 2012

Рейтинг IMDb: 6,5

Этот комедийный фильм рассказывает о "героической истории" диктатора, который рискует собственной жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою страну. Интересно, что когда картина вышла в свет, то ее показ запретили в нескольких странах.

"Диктатор": смотрите трейлер фильма онлайн

"Одноклассники", 2010

Рейтинг IMDb: 6,0

Спустя 30 лет после победы в школьном чемпионате по баскетболу, пятеро лучших друзей детства встречаются снова. Они очень разные, но их связывает крепкая дружба.

"Одноклассники": смотрите трейлер фильма онлайн

Также стоит обратить внимание на серию культовых комедийных фильмов "Американский пирог". Фильмы имеют возрастную категорию 16+, и в свое время они наделали немало шума среди зрителей.