Чтобы не тратить время на поиски, сохраняйте подборку от 24 Канала. Мы расскажем о нескольких интересных сериалов.
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Сериалы, от которых не сможете оторваться
"Бумажный дом"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
События разворачиваются в Мадриде. Мужчина, известный как "Профессор", собирает команду, чтобы попасть в Испанский монетный дом и сбежать оттуда с 984 миллионами евро.
Чтобы сохранить анонимность, главные герои используют названия городов как псевдонимы. Преступники берут людей в заложники и планируют оставаться в доме несколько дней, чтобы напечатать деньги.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
На протяжении сериала команда ведет борьбу с элитными подразделениями полиции.
"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Йеллоустоун"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 53
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
В сериале рассказывается о семье Даттонов, которая живет на одном из крупнейших ранчо США. Оно расположено рядом с национальным парком, поэтому глава семьи вынужден бороться за собственную землю.
"Йеллоустоун": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бункер миллиардеров"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
Мир стоит на пороге ядерной войны. Чтобы выжить, группа миллиардеров спускается в бункер, которым управляет загадочная женщина по имени Минерва. Оказываясь в полной изоляции, две семьи начинают конфликтовать между собой.
"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала
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