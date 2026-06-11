Щоб не витрачати час на пошуки, зберігайте добірку від 24 Каналу. Ми розповімо про кілька цікавих серіалів.
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Серіали, від яких не зможете відірватися
"Паперовий будинок"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Події розгортаються в Мадриді. Чоловік, відомий як "Професор", збирає команду, щоб потрапити до Іспанського монетного дому та втекти звідти з 984 мільйонами євро.
Щоб зберегти анонімність, головні герої використовують назви міст як псевдоніми. Злочинці беруть людей у заручники та планують залишатися в домі кілька днів, щоб надрукувати гроші.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Протягом серіалу команда веде боротьбу з елітними підрозділами поліції.
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Єллоустоун"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 53
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
У серіалі розповідається про родину Даттонів, яка живе на одному з найбільших ранчо США. Воно розташоване поруч з національним парком, тож голова родини змушений боротися за власну землю.
"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бункер мільярдерів"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
Світ стоїть на порозі ядерної війни. Щоб вижити, група мільярдерів спускається в бункер, яким керує загадкова жінка на ім'я Мінерва. Опиняючись у повній ізоляції, дві родини починають конфліктувати між собою.
"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
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