24 Канал склав добірку детективних серіалів, які доступні на Netflix. Це цікаві історії з високим рейтингом, які вже стали популярними серед глядачів.

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Детективні серіали на Netflix, які варто подивитися

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 12
  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Піп Фітц-Амобі не впевнена, що школярку Енді Белл п'ять років тому вбив її хлопець. Головна героїня береться за розслідування справи та створює дослідження на цю тему.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Люпен"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 17
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Батька Ассана Діопа звинуватили в крадіжці, до якої він не причетний. Через багато років він збирається вкрасти кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке належить заможній родині Пеллегріні.

Чоловік прагне помститися родині, яка несправедливо звинуватила його батька в злочині. Натхненням для Асанна стає його улюблений персонаж, шляхетний грабіжник Арсен Люпен.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 6.9/10

Зневірений батько Саймон Грін шукаю свою доньку-втікачку Пейдж. Він вплутується у справу про вбивство та розкриває таємниці, які можуть зруйнувати його родину.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі Голе"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 9
  • Рейтинг IMDb: 7.6/10

Сюжет розгортається навколо блискучого, але проблемного детектива Гаррі Голе. Він стежить за серійним убивцею та одночасно бореться зі своїм корумпованим колегою Томом Ваалером.

"Гаррі Голе": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, раніше ми писали, коли вийде 4 сезон серіалу "Люпен".