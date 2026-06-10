Якщо ви зацікавлені у таких сюжетах, то 24 Канал далі у матеріалі розповість, на які фільми та серіали можна звернути увагу.

Не пропустіть 10 документальних фільмів від Netflix про моторошні й загадкові вбивства

"Втеча з в'язниці", 2005 – 2017

Рейтинг IMDb: 8,3

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 90

Головний герой – Майкл Скофілд, набив усе своє тіло татуюваннями, які утворили план в'язниці, щоб врятувати рідного брата від смертної кари. За ґратами на нього чекають не тільки небезпеки, а й справжнє кохання.

"Втеча з в'язниці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Втеча з Шоушенка", 1994

Рейтинг IMDb: 9,3

Фільм знятий на основі повісті Стівена Кінга "Ріта Хейворт з Шоушенка". Події розгортаються наприкінці 50-х років минулого століття. Молодого фінансиста засуджують за подвійне вбивство, однак той не визнає провини. Суд відправляє чоловіка відбувати покарання в одну з найвідоміших в'язниць – Шоушенк. За ґратами він неодноразово стає жертвою жорстокого поводження. Та одного разу доля йому усміхнулась, адже у неволі він знайомиться з Редом.

"Втеча з Шоушенка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Втеча з Преторії", 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Фільм заснований на реальних подіях. 1979 рік – режим апартеїду. Тім Дженкін і Стівен Лі потрапляють за ґрати через розповсюдження агітаційних брошур. Їх відправляють до центральної в'язниці Преторії. Та чоловіки переконані, що нічого поганого у їхніх діях не було, тому вони наважуються на втечу.

"Втеча з Преторії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Метелик", 2017

Рейтинг IMDb: 7,2

Анрі Шар'єру несправедливо засуджують до довічного ув'язнення й відправляють до Французької Гвіани, де він має відбувати покарання. Там панують знущання, голод, зрада й смерть. Але чоловік не здається – багаторазово намагається втекти й планує втечу там, звідки втекти неможливо.

"Метелик": дивіться онлайн трейлер фільму

А чи знали ви про російських акторів, які раніше знімались в українських фільмах і серіалах, а потім стали зрадниками?