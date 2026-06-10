24 Канал составил подборку детективных сериалов, которые доступны на Netflix. Это интересные истории с высоким рейтингом, которые уже стали популярными среди зрителей.

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Детективные сериалы на Netflix, которые стоит посмотреть

"Хороших девочек не убивают"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 6.8/10

Пип Фитц-Амоби не уверена, что школьницу Энди Белл пять лет назад убил ее парень. Главная героиня берется за расследование дела и создает исследования на эту тему.

"Хороших девочек не убивают": смотрите онлайн трейлер сериала

"Люпен"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 17

: 17 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Отца Ассана Диопа обвинили в краже, к которой он не причастен. Спустя много лет он собирается украсть колье французской королевы Марии-Антуанетты, которое принадлежит состоятельной семье Пеллегрини.

Мужчина стремится отомстить семье, которая несправедливо обвинила его отца в преступлении. Вдохновением для Асанна становится его любимый персонаж, благородный грабитель Арсен Люпен.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.9/10

Отчаявшийся отец Саймон Грин ищет свою дочь-беглянку Пейдж. Он ввязывается в дело об убийстве и раскрывает тайны, которые могут разрушить его семью.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

"Харри Холе"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 9

: 9 Рейтинг IMDb: 7.6/10

Сюжет разворачивается вокруг блестящего, но проблемного детектива Харри Холе. Он следит за серийным убийцей и одновременно борется со своим коррумпированным коллегой Томом Ваалером.

"Харри Холе": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, ранее мы писали, когда выйдет 4 сезон сериала "Люпен".