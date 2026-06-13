Итак, 24 Канал собрал несколько новейших украинских сериалов, которые относятся к разным жанрам и могут понравиться любому взыскательному зрителю.
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"Дело НБР", 2026
Рейтинг IMDb: 8,4
Количество сезонов: 1Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Количество серий: 12
События сериала разворачиваются вокруг недавно созданного отделения – Чрезвычайного бюро расследований. Команда берется за расследование самых сложных дел. У каждого участника коллектива есть своя история, которая может быть связана с работой, однако профессиональный уровень настолько высок, что им трудно найти равных.
Наибольший поворот в сюжете происходит в момент, когда ветеран Коваль возвращается с фронта и становится следователем. Именно он возглавляет экспериментальное подразделение.
"Дело НБР": смотрите онлайн анонс сериала
"Белла Вита", 2026
Рейтинг IMDb: 5,9
Количество сезонов: 1
Количество серий: 4
Об этом сериале много говорили, и не зря. Вита Бондарчук – дизайнер свадебных платьев. Однажды она знакомится с местным бизнесменом и даже становится его невестой. Однако только он и она знают, что все это – фикция.
История, которая должна была быстро закончиться, превратилась в такую, когда правда стала явной.
"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала
"Бейся, сердце, бейся", 2026
Рейтинг IMDb: –
Количество сезонов: 1
Количество серий: 4
Сын врача Веры умирает 23 февраля 2022 года в результате кровоизлияния в мозг. Женщина решается на мужественный поступок – отдать сердце своего ребенка 6-летней Богдане, которая нуждается в срочной трансплантации.
На следующий день после трагедии начинается полномасштабная война. Мать девочки едет в Бучу, чтобы забрать необходимые документы и пропадает без вести. Теперь у ребенка остается только Вера.
"Бейся, сердце, бейся": смотрите онлайн трейлер сериала
"Маленькая птичка", 2026
Рейтинг IMDb: 7,2
Количество сезонов: 1
Количество серий: 4
У Алисы была успешная карьера, и в личной жизни все налаживалось. Однако 24 февраля 2022 года все рушится. Парень, которого она любит, делает предложение другой, и все, что ей остается, это поехать в город Радостный, который для нее совсем не чужой.
Но когда Алиса приезжает, то понимает, что этот город скрывает немало семейных тайн, которые годами разрушали жизни многих людей.
"Маленькая птичка": смотрите онлайн 1 серию
"Сокровища", 2026
Рейтинг IMDb: 7,3
Количество сезонов: 1
Количество серий: 16
Вера возвращается в родной город, потому что хочет начать все сначала. Она мечтает вернуть дом родителей, в котором после их смерти поселились родственники. В это же время в город приезжает капитан полиции Богдан, ведь он находится в поисках настоящего убийцы своего отца.
Когда оба героя знакомятся, то сюжет разворачивается так, будто сокровище времен Второй мировой войны может коренным образом изменить их жизни.
"Сокровища": смотрите онлайн 1 серию сериала
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