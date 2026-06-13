Итак, 24 Канал собрал несколько новейших украинских сериалов, которые относятся к разным жанрам и могут понравиться любому взыскательному зрителю.

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"Дело НБР", 2026

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество сезонов: 1

Количество серий: 12

События сериала разворачиваются вокруг недавно созданного отделения – Чрезвычайного бюро расследований. Команда берется за расследование самых сложных дел. У каждого участника коллектива есть своя история, которая может быть связана с работой, однако профессиональный уровень настолько высок, что им трудно найти равных.

Наибольший поворот в сюжете происходит в момент, когда ветеран Коваль возвращается с фронта и становится следователем. Именно он возглавляет экспериментальное подразделение.

"Дело НБР": смотрите онлайн анонс сериала

"Белла Вита", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

Об этом сериале много говорили, и не зря. Вита Бондарчук – дизайнер свадебных платьев. Однажды она знакомится с местным бизнесменом и даже становится его невестой. Однако только он и она знают, что все это – фикция.

История, которая должна была быстро закончиться, превратилась в такую, когда правда стала явной.

"Белла Вита": смотрите онлайн анонс сериала

"Бейся, сердце, бейся", 2026

Рейтинг IMDb: –

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

Сын врача Веры умирает 23 февраля 2022 года в результате кровоизлияния в мозг. Женщина решается на мужественный поступок – отдать сердце своего ребенка 6-летней Богдане, которая нуждается в срочной трансплантации.

На следующий день после трагедии начинается полномасштабная война. Мать девочки едет в Бучу, чтобы забрать необходимые документы и пропадает без вести. Теперь у ребенка остается только Вера.

"Бейся, сердце, бейся": смотрите онлайн трейлер сериала

"Маленькая птичка", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

У Алисы была успешная карьера, и в личной жизни все налаживалось. Однако 24 февраля 2022 года все рушится. Парень, которого она любит, делает предложение другой, и все, что ей остается, это поехать в город Радостный, который для нее совсем не чужой.

Но когда Алиса приезжает, то понимает, что этот город скрывает немало семейных тайн, которые годами разрушали жизни многих людей.

"Маленькая птичка": смотрите онлайн 1 серию

"Сокровища", 2026

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество сезонов: 1

Количество серий: 16

Вера возвращается в родной город, потому что хочет начать все сначала. Она мечтает вернуть дом родителей, в котором после их смерти поселились родственники. В это же время в город приезжает капитан полиции Богдан, ведь он находится в поисках настоящего убийцы своего отца.

Когда оба героя знакомятся, то сюжет разворачивается так, будто сокровище времен Второй мировой войны может коренным образом изменить их жизни.

"Сокровища": смотрите онлайн 1 серию сериала

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