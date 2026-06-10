В материале 24 Канала мы подготовили для вас подборку именно таких проектов. Выбирайте ленту и рекомендуйте эти киноистории своим друзьям, ведь они точно стоят просмотра.

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Какие достойные украинские фильмы должен увидеть каждый?

"Ты – Космос"

Этот фильм наделал немало шума как в кинотеатрах, так и в сети. Украинская лента режиссера Павла Острикова вышла на экраны 20 ноября 2025 года.

"Ты – Космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг Андрея, который уже два года находится на космическом грузовом корабле и направляется к ближайшей черной дыре.

Однако однажды Земля взрывается, и человек с ужасом осознает, что остался единственным человеком во Вселенной. По крайней мере так он думает до того момента, пока на связь не выходит французская ученая Катрин. Тогда герои решают отправиться навстречу друг другу.

"Памфир"

"Памфир" – один из самых заметных украинских фильмов 2022 года, соединивший в себе элементы драмы и криминального кино. События ленты разворачиваются на западе Украины.

После длительного отсутствия Памфир возвращается домой, чтобы быть рядом с семьей. Однако обстоятельства заставляют его снова ступить на опасный путь, который может иметь фатальные последствия.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

Это сильное украинское кино, в котором органично соединились самобытный колорит, мощный сценарий, убедительная актерская игра и глубокий смысл.

"Довбуш"

Еще одна лента, достойна внимания, – "Довбуш", премьера которой состоялась в 2023 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Стрельников, Дарья Плахтий и Алексей Гнатковский.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Это масштабный украинский блокбастер, в котором соединились история, зрелищность, сила духа и захватывающие карпатские пейзажи. Лента напоминает о важности свободы и борьбы за справедливость.

"Ну мам!"

Это качественная украинская комедия, премьера которой состоялась в 2026 году. Сегодня фильм можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет вращается вокруг важнейшего человека в жизни многих из нас – мамы.

Лента поднимает важные темы через юмор и легкую подачу, напоминая о ценности родственных связей и простых слов любви, которые часто откладываются на потом.

"Я и Феликс"

Премьера этой ленты состоялась в 2022 году. Это драма режиссера Ирины Цилык, которая рассказывает о взрослении парня по имени Тимофей в 90-х годах.

Зритель имеет возможность окунуться в историю его семьи, дружбы, первой любви и поиска себя. Все это показано сквозь призму детского восприятия мира.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм пронизан ностальгией, отличается изысканной операторской работой и поднимает темы, которые остаются актуальными и сегодня.