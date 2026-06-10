Ведь в мире есть немало сериалов, которые хочется пересматривать снова и снова. В материале 24 Канала мы подготовили для вас подборку разножанровых сериалов, среди которых каждый сможет найти что-то действительно особенное.

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Какие сериалы каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни?

В мире существует целая коллекция разножанровых сериалов, среди которых многие уже нашли своего фаворита. Поэтому, если вы в поиске интересной истории на вечер, в этой подборке вы точно сможете найти что-то для себя.

Ведь здесь есть и беззаботные легкие комедии на много сезонов, и современные триллеры, и детективы, и драмы – все то, что так любят настоящие киноманы:

"Отчаянные домохозяйки" – американский телесериал, который выходил с 2004 по 2012 годы. Главные роли сыграли Терри Хэтчер, которая воплотила Сьюзен Мейер, Фелисити Гаффман – Линнет Скаво, Марсия Кросс – Бри Ван де Камп и Ева Лонгория – Габриель Солис. Они – обычные люди со своими проблемами, но в один момент их жизнь меняется. Самоубийство общей подруги Мэри-Элис Янг заставляет их всех снять розовые очки.

"Отчаянные домохозяйки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друзья" – легендарный комедийно-мелодраматический сериал о друзьях в Нью-Йорке: их отношения, работу, взросление и проблемы сквозь призму юмора. Сериал насчитывает 10 сезонов и 236 серий. Поэтому этот проект точно сможет увлечь надолго.

"Друзья": смотрите онлайн интро сериала

"Офис" – это американский комедийный сериал, который выходил с 2005 по 2013 годы. Лента рассказывает о жизни работников офиса компании бумаги Dunder Mifflin в Скрентоне, Пенсильвания.

"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девушки Гилмор" – американский сериал, который выходил с 2000 по 2007 годы. Сюжет сосредотачивается на темах семьи, друзей, конфликта между поколениями и представителями разных социальных слоев.

"Девушки Гилмор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сплетница" – эта легендарная мелодраматическая история насчитывает 6 сезонов. Это старый но увлекательный сериал о жизни богатых подростков Нью-Йорка, полон драмы и интриг.

"Сплетница": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра престолов" – это более современный сериал, но его уже можно назвать культовым. Ленту сняли в жанре фэнтези, проект создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Сериал выходил с 2011 по 2019 годы.

"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как я встретил вашу маму" – культовая комедийная история, создана Крейгом Томасом и Картером Бейзом. Сюжет сосредотачивается на рассказе главного героя по имени Тед Мосби. А действие происходит в 2030 году. Тед рассказывает детям о событиях из своей жизни в Нью-Йорке 2000-х годов.

"Как я встретил вашу маму": смотрите онлайн трейлер сериала

"Анатомия Грей" – этот сериал идеально подойдет для тех, кто обожает медико-драматические истории. Сериал создан Шондой Раймс. Сюжет сосредотачивается на жизни интернов, ординаторов и их наставников в больнице "Сиэтл Грейс госпиталь".

"Анатомия Грей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Секс в большом городе" – легендарная история о жизни четырех подруг. Они совершенно разные по характеру и темпераменту. Но их объединяют взгляды на жизнь в динамичной атмосфере Нью-Йорка и незаурядная свободолюбивость.

"Секс в большом городе": смотрите онлайн трейлер сериала

Остается только выбрать: читайте короткие описания и находите сериал для своего идеального вечера.