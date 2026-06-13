І так, 24 Канал зібрав декілька найновіших українських серіалів, які мають різні жанри і можуть сподобатись будь-якому вибагливому глядачу.

До теми Для яскравого настрою: подивіться ці фільми у компанії друзів

"Справа НБР", 2026

Рейтинг IMDb: 8,4

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 12

Події серіалу розгортаються навколо новоствореного відділка – Надзвичайного бюро розслідувань. Команда береться за розслідування найскладніших справ. Кожен учасник колективу маю свою історію, яка може бути пов'язана з роботою, однак професійний рівень настільки високий, що важко знайти їм рівних.

Найбільше сюжет закручується у момент, коли ветеран Коваль повертається з фронту і стає слідчим. Саме він очолює експериментальний підрозділ.

"Справа НБР": дивіться онлайн анонс серіалу

"Белла Віта", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Про цей серіал говорили багато і не дарма. Віта Бондарчук – дизайнерка весільних суконь. Одного разу вона знайомиться з місцевим бізнесменом і навіть стає його нареченою. Однак тільки він і вона знають, що все це – фікція.

Історія, яка мала б швидко закінчитись, перетворилась на таку, коли правда стала явною.

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

"Бийся, серце, бийся", 2026

Рейтинг IMDb: –

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Син лікарки Віри помирає 23 лютого 2022 року внаслідок крововиливу у мозку. Жінка наважується на мужній вчинок – віддати серце своєї кровинки 6-річній Богдані, яка потребує термінової трансплантації.

Наступного дня після трагедії починається повномасштабна війна. Мати дівчинки їде до Бучі, щоб забрати необхідні документи і зникає безвісти. Тепер у дитини залишається тільки Віра.

"Бийся, серце, бийся": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дрібне пташеня", 2026

Рейтинг IMDb: 7,2

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Аліса мала успішну кар'єру та й в особистому житті все налагоджувалось. Однак 24 лютого 2022 року все руйнує. Хлопець, якого вона кохає, освідчується іншій, і все, що їй залишається, поїхати у місто Радісне, яке для неї зовсім не чуже.

Та коли Аліса приїздить, то розуміє, що це місто приховує чимало родинних таємниць, які роками руйнували життя багатьох людей.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн 1 серію

"Скарби", 2026

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 16

Віра повертається до рідного міста, бо хоче почати все спочатку. Вона мріє повернути будинок батьків, у якому після їхньої смерті оселились родичі. Тоді ж до міста приїздить капітан поліції Богдан, адже знаходиться у пошуках справжнього вбивці свого батька.

Коли обоє героїв знайомляться, то сюжет розгортається так, ніби скарб часів Другої світової війни може докорінно змінити їхні життя.

"Скарби": дивіться онлайн 1 серію серіалу

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