Все начинается с того, что некогда любимый ангел Господа покидает ад и начинает жить среди людей в Лос-Анджелесе. Далее в материале 24 Канал расскажет много интересного об этом сериале.
Обратите внимание Золотой стандарт приключенческого кино или обычная ностальгия: что стоит знать о боевике "Мумия"
Что известно о сериале "Люцифер"?
Сериал выходил с 2016 по 2021 годы:
- 1 – 3 сезоны – телеканал Fox (2016 – 2018);
- 4 – 6 сезоны – платформа Netflix (2018 – 2021).
Жанр: криминальный детектив, фэнтези, драма, комедия (черный юмор).
Количество сезонов: 6
Количество серий: 93
Рейтинг IMDb: 8,0
Актерский состав:
- Том Эллис – Люцифер Морнингстар;
- Лорен Джерман – Хлоя Декер;
- Кевин Алехандро – Дан Эспиноса;
- Д. Б. Вудсайд – Аманадиэль;
- Лесли-Энн Брандт – Мейз;
- Рэйчел Харрис – доктор Линда Мартин.
Сюжет сериала
Люцифер Морнингстар буквально устал от роли повелителя ада. Он решает "переехать" на землю, где открывает ночной клуб. Сначала он живет ради собственных удовольствий: музыка, алкоголь, развлечения, человеческие слабости. Однако его жизнь меняется после знакомства с детективом полиции Хлоей Декер. Они начинают сотрудничать и расследуют убийства. У Люцифера есть особый талант заставлять людей говорить правду.
Со временем становится понятным, что судьба свела их не просто так. Люцифер постепенно раскрывается не как "чистое зло", а как сложная личность, которая борется со своей природой и ищет, кем является на самом деле.
"Люцифер": смотрите онлайн трейлер сериала
Интересные факты
- Сериал решили закрыть после 3 сезона, однако фанаты запустили кампанию SaveLucifer, а платформа Netflix спасла ленту.
- Когда руководство перешло к Netflix, то сериал стал более динамичным и фэнтезийным, чем это было в первых сезонах.
- Том Эллис часто сам выполнял вокальные сцены, ведь хорошо поет.
- Интересно, что за основу сериала была взята серия комиксов издания Vertigo (DC Comics).