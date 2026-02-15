24 Канал подобрал честные и оптимистичные истории, над которыми вы будете смеяться и иногда немного грустить, которые развлекут и придадут веры в то, что все неприятности реально преодолеть. Смех и слезы в этих сериалах – это не побег от реальности, а способ выйти из кризиса сильнее.

Смотрите также 4 самые острые фильмы ужасов на реальных событиях, которые понравятся фанатам "Тихой Навы"

Какие сериалы лечат лучше терапевтов?

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Добродушный тренер по американскому футболу Тед Лассо получает предложение – возглавить клуб английской Премьер-лиги. Это странно, потому что европейский футбол для него – почти неизведанная территория. Но владелица клуба Ребекка тайно надеется, что некомпетентность Теда уничтожит команду, а она такми образом отомстит бывшему мужу. Проблема лишь в том, что Тед настолько искренний и оптимистичный, что его "вирус добра" начинает менять даже самых отъявленных скептиков.

"Тед Лассо": смотрите онлайн трейлер сериала

Это сериал о том, что быть добрым – не значит быть слабым. Вместо тактических схем Тед "ремонтирует" сердца игроков, помогая им преодолеть внутренние обиды и страхи. Идеальная история о поддержке и верности.

"Возвращение"

33-летний Александр Кречет, ветеран с ампутацией, возвращается в гражданскую жизнь. Он чувствует себя ненужным, хочет помочь пережить потерю семье своего погибшего побратима Сергея Вербы. Но жена друга Алина планирует продать компанию и уехать в Польшу, а сын Назар не согласен с решением мамы и сбегает из дома.

Именно Кречет находит малого и неожиданно для себя становится ментором и нянькой для парня, помогая подготовиться к школьной олимпиаде по робототехнике. Но именно с этого момента все персонажи истории попадают в водоворот неожиданных событий, что в корне изменят их жизнь.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Это честный разговор не о войне, а о жизни: о том, что происходит с человеком, когда он снимает пиксель. О поиске своих, новых смыслов, своего места в жизни, о любви и дружбе, человечности и прощении. А еще в сериале много юмора, грустно точно не будет.

"Правдивая терапия" (Shrinking)

Психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) переживает смерть жены. Он настолько устал от собственной боли и скучных жалоб пациентов, что решает изменить методику: теперь он говорит людям только "правду в глаза", даже если это неэтично. Его старший коллега (Харрисон Форд), который тоже имеет свои скелеты в шкафу, пытается удержать Джимми от полного хаоса, но посмотрите сами, как у него это получается.

"Правдивая терапия": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал блестяще показывает, что даже психотерапевты – также люди, которые могут "слетать с катушек". Вы будете смеяться над их странными методами, но в конце концов поймете: честность с собой – это единственный путь к исцелению.

"Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie)

Светская леди Грейс (Джейн Фонда) и чудаковатая хиппи Фрэнки (Лили Томлин) всю жизнь терпеть не могли друг друга. Но их мужья ошеломляют новостью: они любят друг друга уже 20 лет и планируют вместе провести остаток жизни. Теперь две брошенные женщины почтенного возраста вынуждены делить дом на берегу океана.

"Грейс и Фрэнки": смотрите онлайн трейлер сериала

Это жизнеутверждающая история о том, что старость – это не конец, а время для новых стартапов (иногда очень пикантных) и настоящей дружбы. Сериал разрушает все стереотипы о возрасте и наполняет невероятным оптимизмом.

"Медведь" (The Bear)

Карми, звезда высокой кухни (Джереми Аллен Уайт) возвращается в родной Чикаго после самоубийства брата, чтобы управлять его грязной забегаловкой. Он сталкивается с долгами, неконтролируемой командой и собственным горем, которое он пытается "погасить" адским трудом.

"Медведь": смотрите онлайн трейлер сериала

Скучая по брату. Карми учится не убегать от боли, а принимать ее. Это сериал об уязвимости, второй шанс и о том, как важно найти своих людей даже в полном хаосе.