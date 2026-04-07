Тем более, что мы собрали для вас подборку лент, которые можно посмотреть за несколько дней и одновременно хорошо расслабиться. В материале 24 Канала – 4 украинских сериала, которые захватывают от первой до последней серии.

Рекомендуем Что включить, пока готовишь пасху: 3 легких фильма для настроения

Какие украинские сериалы посмотреть после напряженного дня?

"Пограничники"

"Пограничники" – украинский сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Сначала его можно было посмотреть только на платформе Киевстар ТВ, но впоследствии он появился на Netflix, а сейчас доступен и на YouTube.

Это история о молодых курсантах, которые поступают в академию и даже не догадываются, что их готовят не просто к профессии, а к войне за свою землю.

Сейчас сериал насчитывает два сезона по 24 эпизода каждый: первый доступен в свободном доступе, а второй – на платформе Киевстар ТВ.

"Сокровища"

"Сокровища" – еще один новый украинский сериал, который уже успел полюбиться зрителям. Премьера состоялась 16 марта 2026 года.

Это история о семейных тайнах и сокровищах, которые могут разрушить жизнь многих людей. Сериал состоит из 16 эпизодов и доступен на платформе Киевстар ТВ.

Главные роли исполнили Анастасия Иванюк, Евгений Лесничий, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Сергей Козлов, Сергей Митрюшин, Валерия Фокина и другие.

"Реванш"

"Реванш" – еще один украинский сериал, который получил популярность среди зрителей. Его премьера состоялась в октябре 2024 года, и сейчас ленту можно посмотреть в свободном доступе на YouTube.

Сюжет разворачивается вокруг двух сестер – амбициозной Валентины и ее полной противоположности. Они выросли вместе, однако со временем их жизненные пути расходятся, а измена разрушает все, что их связывало.

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – популярный украинский детективный сериал. В центре сюжета – опытная следователь Валерия, которая вынуждена оставить службу после трагической гибели брата, которого несправедливо обвинили в преступлении.

Она решает самостоятельно распутать это дело, полное лжи и заговоров. Для этого женщина устраивается работать в отель, где скрыт ключ к правде.

Какие еще украинские сериалы посмотреть вечером?

Также, если вы ищете украинские сериалы, обратите внимание на такие драматические проекты:

  • "Поймать Кайдаша",
  • "Крепостная",
  • "И будут люди",
  • "Кофе с кардамоном",
  • "Две сестры",
  • "Одна семья",
  • "Обратное направление",
  • "Хрустальные источники",
  • "Парочка следователей" и другие.

Среди этих разножанровых лент вы точно сможете найти историю, которая поможет расслабиться даже после самого напряженного дня.