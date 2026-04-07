Если вы хотите приготовления этого важного элемента провести в приятной атмосфере, советуем включить на фоне легкий фильм о добре, который создаст отличное настроение. В материале 24 Канала мы предлагаем три фильма, которые стоит посмотреть, пока вы готовите пасху.

Какие фильмы можно включить "на фоне"?

"Дневники свободы"

Это фильм, премьера которого состоялась в 2006 году. Сюжет разворачивается вокруг "Дневника юных писателей". Лента создана на основе реальных событий.

В центре истории – Эрин Грувел, учительница, которая искренне верила в своих самых проблемных учеников. Именно ее несокрушимая вера в их светлое будущее со временем принесла невероятные результаты.

Казалось бы, эти неуправляемые и агрессивные подростки не способны жить без конфликтов и не достигнут ничего значительного. Но учительница решительно настроена бороться за их лучшую судьбу.

"Как прогулять школу с пользой"

Это высокорейтинговый фильм 2016 года, который рассказывает о мальчике-сироте. Он попадает в семью Бореля и Селестины, где и начинается настоящая череда его приключений. Не все так спокойно, как может показаться на первый взгляд, и мальчик Поль неожиданно оказывается в центре этих событий.

"Белая птица: Удивительная история"

Еще один невероятный фильм – "Белая птица. Удивительная история", вышедший в 2023 году. Это история еврейской девочки, которая во время оккупации Франции нацистами нашла убежище в одной из французских семей.

Там она познакомилась с мальчиком, которого в школе все игнорировали, и поняла: внешнее не всегда соответствует внутреннему. Это теплая, добрая и поучительная история, которая станет настоящим украшением вашего дня.

Какой украинский фильм посмотреть накануне Пасхи?

Если же вы хотите посмотреть украинский фильм, пока готовитесь к Пасхе, идеальным вариантом может стать семейная комедия 2024 года "Крашанка".

Ее создал режиссер Тарас Дударь.

Главные роли в ленте исполнили Олеся Жураковская, Дарья Легейда-Сова, Владимир Гладкий, Станислав Буклан, Михаил Пулянский и другие.

