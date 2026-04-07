Якщо ви хочете приготування цього важливого елемента провести у приємній атмосфері, радимо увімкнути на фоні легкий фільм про добро, який створить чудовий настрій. У матеріалі 24 Каналу ми пропонуємо три фільми, які варто подивитися, поки ви готуєте паску.

Які фільми можна увімкнути "на фоні"?

"Щоденники свободи"

Це фільм, прем'єра якого відбулася у 2006 році. Сюжет розгортається навколо "Щоденника юних письменників". Стрічка створена на основі реальних подій.

У центрі історії – Ерін Грувел, вчителька, яка щиро вірила у своїх найпроблемніших учнів. Саме її незламна віра в їхнє світле майбутнє з часом принесла неймовірні результати.

Здавалося б, ці некеровані й агресивні підлітки не здатні жити без конфліктів і не досягнуть нічого значного. Та вчителька рішуче налаштована боротися за їхню кращу долю.

"Як прогуляти школу з користю"

Це високорейтинговий фільм 2016 року, який розповідає про хлопчика-сироту. Він потрапляє до родини Бореля та Селестини, де й розпочинається справжня низка його пригод. Не все так спокійно, як може здатися на перший погляд, і хлопчик Поль несподівано опиняється в центрі цих подій.

"Білий птах: Дивовижна історія"

Ще один неймовірний фільм – "Білий птах. Дивовижна історія", що вийшов у 2023 році. Це історія єврейської дівчинки, яка під час окупації Франції нацистами знайшла притулок в одній із французьких родин.

Там вона познайомилася з хлопчиком, якого в школі всі ігнорували, і зрозуміла: зовнішнє не завжди відповідає внутрішньому. Це тепла, добра й повчальна історія, яка стане справжньою окрасою вашого дня.

Який український фільм подивитись напередодні Великодня?

Якщо ж ви хочете подивитися український фільм, поки готуєтеся до Великодня, ідеальним варіантом може стати сімейна комедія 2024 року "Крашанка".

Її створив режисер Тарас Дудар.

Головні ролі у стрічці виконали Олеся Жураківська, Дар'я Легейда-Сова, Володимир Гладкий, Станіслав Буклан, Михайло Пулянський та інші.

