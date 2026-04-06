В нашому ексклюзивному інтерв'ю Юрій Дяк порекомендував стрічку, яку варто побачити кожному. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", його переваги та деталі сюжету.

Рекомендуємо Ви могли його пропустити: який український фільм зараз у топах на Netflix

Що варто знати про серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія"?

Прем'єра серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" відбулася 17 листопада 2020 року. Події розгортаються у XVI столітті.

У центрі сюжету – молодий селянський хлопець на ім'я Іван. Він викрадає коштовності у московського царя, аби викупити матір із турецького полону. Серед викраденого опиняється й магічна сережка, яка робить володаря непереможним.

Розгніваний цар відправляє на пошуки Івана свого найкращого воїна – Федора. Та, переховуючись від переслідувача, хлопець втрачає сережку, і вона потрапляє на Запорізьку Січ. Тепер Іван разом із товаришами має пройти чимало випробувань, аби повернути артефакт, врятувати матір і не потрапити до рук ворога.

Серіал налічує 12 епізодів, які можна переглянути приблизно за 9 годин. На сайті IMDb стрічка отримала доволі високий рейтинг – 7,7 із 10. Це справді гідний український серіал, який показує козаків не як набір кліше, а як живих, добре прописаних персонажів із власною харизмою.

Як зазначав Юрій Дяк, який зіграв одну з головних ролей, це одна з найкращих робіт у його кар'єрі.

Цікаві факти про серіал

Цікаво, що це український псевдоісторичний комедійний екшн-серіал про козаків, який став першим в Україні проєктом такого формату, показаним у кінотеатрах.

У ньому поєдналися захопливий сюжет, сильний акторський склад, мальовничі краєвиди та якісний гумор.

Серіал особливо сподобається шанувальникам пригодницьких історій і бойовиків – динаміки та екшну тут більш ніж достатньо.

Які історичні українські серіали варто подивитись?

Якщо ви шукаєте й інші українські серіали, пов'язані з нашою історією, зверніть увагу на такі:

"Сага",

"Я – Надія",

"Кріпосна",

"І будуть люди",

"Століття Якова" та інші.

Серед цих стрічок ви знайдете особливу історію, яка припаде вам до смаку й допоможе ще глибше зануритися в українську ідентичність, історію та особливості нашого становлення.