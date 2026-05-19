Главные роли в ленте исполнили Шарлиз Терон, Тарон Эджертон и Эрик Бана. В материале 24 Канала рассказываем, действительно ли фильм заслуживает просмотра, или это скорее лента на один вечер, которая быстро забудется.

О чем сюжет фильма "Верхушечный хищник"?

Сюжет фильма "Верхушечный хищник" сосредотачивается на Саше и Томми – паре скалолазов, которые обожают путешествия и восхищаются живописными пейзажами. Однажды вечером, когда они останавливаются в отдаленной местности, Томми заводит разговор об опасности, которую скрывает их увлечение. Уже тогда мужчина будто предчувствует, что может произойти что-то плохое.

На следующее утро они отправляются в восхождение, однако из-за резкого изменения погодных условий путешествие оборачивается трагедией – Томми погибает. Саша тяжело переживает потерю любимого и корит себя за его смерть.

Однако уже через пять месяцев она снова возвращается в Австралию – страны, где все чаще начинают исчезать туристы. Там женщина знакомится с мужчиной по имени Бен, еще не подозревая, к чему может привести эта встреча.

Стоит ли смотреть фильм "Верхушечный хищник"?

В сети уже появилось немало отзывов и обзоров на новинку от Netflix – триллер "Верхушечный хищник". Обозреватели отмечают, что лента вряд ли станет фильмом, который будут вспоминать годами, однако вполне может быть неплохим вариантом для вечернего просмотра.

В частности, на YouTube-канале "Кинопил" уже опубликовали видео о фильме, где взвесили все преимущества и недостатки ленты.

По их словам фильм может заинтересовать поклонников историй о выживании: в нем много красивых локаций, дикой природы и ощущение постоянной опасности. Одним из главных преимуществ ленты критики называют актерский состав. Шарлиз Терон и Тарон Эджертон уверенно держат внимание зрителя, а визуальная составляющая – дикие пейзажи, скалы и лесные пейзажи – добавляет фильму атмосферы.

Впрочем, больше всего критики досталось сценарию. Иногда сюжет теряет логику, а отдельные сцены выглядят неправдоподобными. Иногда там, где зритель должен чувствовать напряжение или страх, сцены могут вызвать скорее улыбку. Однако если вам хочется легкого триллера на вечер без завышенных ожиданий, "Верхушечный хищник" может стать вполне неплохим выбором.

Как фильм "Верхушечный хищник" приобрел популярность из-за песни?

Фильм снова набирает популярность не только из-за статуса новинки от Netflix, но и благодаря саундтреку. В ленте звучит трек "Go" британского электронного дуэта The Chemical Brothers, который вышел еще 11 лет назад. Песня снова стала вирусной в соцсетях и стремительно набирает популярность на музыкальных платформах.

Композиция звучит в сцене с Тароном Эджертоном, когда его герой танцует с арбалетом в руках, пока главная героиня пытается убежать.

В сети уже появилось немало мемов и шуточных видео под этот звук. Как сообщают западные медиа, именно Тарон Эджертон предложил режиссеру Бальтасару Кормакуру использовать этот трек в фильме. Об этом актер рассказал в комментарии изданию People.