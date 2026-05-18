В частности, ранее стало известно, что пятый сезон "Бриджертонов" сосредоточится на новой истории любви Франчески Стерлинг. А теперь появилась информация о том, когда может состояться его премьера, сообщает издание Tudum от Netflix.
Когда премьера 5-го сезона "Бриджертонов"?
Премьера пятого сезона сериала "Бриджертоны" на Netflix запланирована на 2027 год. Сейчас главный контент-директор сервиса сообщила, что съемки новых эпизодов уже продолжаются в окрестностях Лондона. О старте съемок также писали на инстаграм-странице сериала.
Хотя точных дат премьеры пока нет, поклонники могут быть уверены, что новая история уже находится на стадии создания.
В центре сюжета на этот раз – Франческа Стерлинг и Микаэла Стерлинг.
Что известно о сюжете 5-го сезона?
Франческа и Микаэла пережили потерю Джона в предыдущем сезоне: его жизнь трагически оборвалась. Это произошло всего через несколько месяцев после женитьбы Франчески на возлюбленном. Микаэла же является сестрой Джона, который и познакомил их.
Сюжетная линия отношений Франчески и Микаэлы, вероятно, станет центральной в новом сезоне.
Также уже известно, что в новом сезоне появятся новые актеры:
- Тега Александер,
- Жаклин Ботсвайн,
- Джемма Найт Джонс.