Зокрема, раніше стало відомо, що п'ятий сезон "Бріджертонів" зосередиться на новій історії кохання Франчески Стерлінг. А тепер з'явилася інформація про те, коли може відбутися його прем'єра, повідомляє видання Tudum від Netflix.

Коли прем'єра 5-го сезону "Бріджертонів"?

Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Бріджертони" на Netflix запланована на 2027 рік. Наразі головна контент-директорка сервісу повідомила, що зйомки нових епізодів уже тривають в околицях Лондона. Про старт знімань також писали на інстаграм-сторінці серіалу.

Хоча точних дат прем'єри поки немає, прихильники можуть бути впевнені, що нова історія вже перебуває на стадії створення.

У центрі сюжету цього разу – Франческа Стерлінг та Мікаела Стерлінг.

Що відомо про сюжет 5-го сезону?

Франческа та Мікаела пережили втрату Джона в попередньому сезоні: його життя трагічно обірвалося. Це сталося всього через кілька місяців після одруження Франчески з коханим. Мікаела ж є сестрою Джона, який і познайомив їх.

Сюжетна лінія стосунків Франчески та Мікаели, ймовірно, стане центральною у новому сезоні.

Також уже відомо, що в новому сезоні з'являться нові актори: