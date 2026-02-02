Та все ж цікавість залишається, коли ця тема має відношення до відомих людей. 24 Канал пропонує дізнатись про відомі голлівудські пари, для яких вік не став перешкодою у коханні.

Зверніть увагу Без гриму та прикрас: як виглядають актори "Бріджертонів" у реальному житті

Акторські пари з великою різницею у віці

Марк Ентоні (56 років) та Надя Феррейра (26 років)

Різниця у віці – 30 років.

Актор одружився з моделлю 28 січня 2023 року в Маямі. Для Ентоні це вже четвертий шлюб. У червні того ж року у подружжя народився син Марко, а вже у січні цього року стало відомо, що Феррейра знову вагітна.

Марк Ентоні та Надя Феррейра / Фото Getty images

Роберт Де Ніро (81 рік) та Тіффані Чен (46 років)

Різниця у віці – 35 років.

Відомий голлівудський актор уже певний час перебуває у стосунках із тренеркою з бойових мистецтв, яка також поєднує продюсерство. У квітні 2023 року народилась сьома дитина Де Ніро – донька Джіа Вірджинія. У пресі писали, що Тіффані говорила з актором про одруження, однак той відмовився нібито через негативний досвід попередніх шлюбів.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен / Фото Getty images

Тільда Свінтон (64 роки) та Сандро Копп (47 років)

Різниця у віці – 17 років.

Британська акторка вже давно у стосунках з художником Сандро Коппом, з яким познайомилась на зніманнях "Хроніки Нарнії". Для розуміння, вони разом 20 років, однак точно не спішать узаконювати свої відносини. Крім того, Тільда і так виховує двох дітей-близнюків, яких народила від шотландського художника Джона Патріка Бірна. Що цікаво, її колишній був старший на 20 років.

Тільда Свінтон і Сандро Копп / Фото Getty images

Гелена Бонем Картер (59 років) і Рей Голмбо (37 років)

Різниця у віці – 22 роки.

З 2018 року британська акторка перебуває у стосунках із істориком мистецтва. Вони познайомились на весіллі, однак свій союз чомусь не узаконюють.

До цього Гелена була у стосунках з режисером Тімом Бертоном, від якого народила двох дітей. Однак і тут Картер не пішла під вінець і цьому є пояснення від неї самої.

Я ніколи не виходила заміж, тому що не можу чесно дати таку обіцянку – я просто не думаю, що це корисно,

– сказала акторка у подкасті Fashion Neurosis with Bella Freud.

Гелена Бонем Картер і Рей Голбмо / Фото Getty images

Денніс Квейд (71 рік) та Лаура Савуа (35 років)

Різниця у віці – 37 років.

Ця пара познайомилась у 2019 році, а вже у 2020 зіграла весілля. Це була приватна церемонія у Санта-Барбарі. Попри те, що різниця у віці між подружжям доволі велика, вони запевняють, що дуже щасливі разом і завжди підтримують одне одного.

У Денніса та Лаури немає спільних дітей, однак вони заснували продюсерську компанію.

Денніс Квейд і Лаура Савуа / Фото Getty images

Аль Пачіно (85) та Нур Альфаллах (31 рік)

Різниця у віці – 54 роки.

Голлівудський актор не так давно був у стосунках із продюсеркою Нур. У червні 2023 року у пари народився син Роман. Цікаво, що Пачіно ніколи за своє життя не одружувався, тому й цього разу не порушив свого упередження щодо шлюбу.

У 2024 році актор повідомив, що вони з Нур розійшлись, однак підтримують дружні стосунки заради сина.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах / Фото Getty images

Цікаво, що зірка "Хрещеного батька" не єдиниий у Голлівуді, хто досі не одружився. Ось список заятитх холостяків, які зовсім не спішать під вінець.