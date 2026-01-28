З цієї нагоди 24 Канал покаже головних героїв у реальному житті без яскравих суконь і витончених костюмів, адже актори дійсно відрізняються від свого образу в кіно.

Як виглядають актори "Бріджертонів" у реальному житті?

Джонатан Бейлі (Ентоні Бріджертон)

У серіалі актор грає роль найстаршого брата у родині, адже він став головою сім'ї після раптової смерті батька. У другому сезоні він влаштував особисте життя й одружився з тією, яку справді кохає.

Джонатан Бейлі / Фото з інстаграму актора

Нікола Кохлан (Пенелопа)

У попередньому сезоні дівчина розкрила свою таємницю. Вона – Леді Віслдаун, та сама, яка знала все і про всіх. Пенелопа довго кохала свого сусіда і друга – Коліна Бріджертона. Та нарешті їй вдалось отримати взаємне почуття кохання й створити сім'ю.

Нікола Кохлан / Фото з інстаграму акторки

Люк Томпсон (Бенедикт Бріджертон)

В актора дуже харизматична роль у серіалу. Ще з першого сезону він став тим, кого полюбили глядачі. Цікаво, що у новому, 4 сезоні, саме історія цього героя стане головною. Тому, ймовірно, родина Бріджертонів знову розшириться.

Люк Томсон / Фото Getty images

Фібі Дайневор (Дафні Бріджертон)

Історія цієї героїні стала дебютною у серіалі. Вона не просто була улюбленицею королеви, а ще й вийшла заміж за графа, який клявся, що ніколи не одружиться і не продовжить рід свого батька.

Фібі Дайневор / Фото Getty images

Люк Ньютон (Колін Бріджертон)

Саме він у попередньому сезоні одружився з Пенелопою Фезерінгтон, яка кохала його багато років, однак не знаходила сміливості зізнатись у цьому. На глядачів чекає продовження історії цієї родини у новому сезоні.

Люк Ньютон / Фото Getty images

Аджоа Андо (Леді Данбері)

Образ британської акторки у кіно значно відрізняється від її стилю у реальному житті. Та це не так важливо, адже у "Бріджертонах" вона стала особливою окрасою, яка допомогла зійтись не одній парі.

Аджоа Андо / Фото Getty images

Клаудія Джессі (Елуїза Бріджертон)

Ще одна ключова героїня у серіалі, яка не фанатіє від теми заміжжя, а бажає навчатись та розвиватись. Її мати навіть відтермінувала дебют доньки, однак заміжжя ніхто не скасовував. Хто зна, можливо, 4 сезон принесе у життя Елуїзі чергові зміни.

Клаудія Джессі / Фото Getty images

Рут Геммелл (Вайолет Бріджертон)

Ця героїня вирізняється особливою любов'ю до своїх дітей і прагне, щоб кожен відчув, що таке справжнє та щире кохання. Вона втратила свого чоловіка надто рано і багато років жила з цією болючою раною у серці, аж раптом на її шляху з'являється цікавий персонаж, який має всі шанси завоювати Леді Бріджертон.

Рут Геммелл / Фото Getty images

У новому сезоні з'являться і нові герої, але про це трохи згодом.