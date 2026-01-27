Щоб втамувати цікавість, 24 Канал розповість, коли вийдуть нові серії та чого варто чекати від нового сезону.

Коли вийдуть перші серії 4 сезону "Бріджертонів"?

Вихід перших серій відбудеться уже 29 січня 2026 року на Netflix. У соцмережах стримінгова платформа з кожним днем лише зацікавлювала глядачів, звертаючись в описі зі слів "дорогий читачу".

Та відзначимо, що в один день не вийдуть всі епізоди 4 сезону "Бріджертонів". Другу частину запланували випустити 26 лютого 2026 року, майже за місяць після дати прем'єри.

Всього у новому сезоні буде 8 серій. Ймовірно, спершу вийдуть перші чотири, а в іншу дату – наступні.

"Бріджертони" 4 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що буде 4 сезон "Бріджертонів"?

У новому сезоні точно варто очікувати на відповіді до запитань, які залишились після фіналу попереднього сезону.

До прикладу, дізнаємось про те, що Пенелопа Фезерінгтон, яка була таємничою Леді Віслдаун, продовжила писати про всі події, що відбуваються у суспільстві. Також важливою темою досі залишається, чи буде щасливий фінал у матері сімейства Бріджертонів, яка, здається, покохала нового чоловіка.

Та все ж у центрі сюжету 4 сезону буде історія стосунків Бенедикта Бріджертона та Софі Бекет. З дівчиною він зустрінеться на балі-маскараді. Та є цікава річ, загадкова дівчина насправді не дебютантка, а покоївка, яка перебуває у тіні своєї леді Арамінти Ган. Та Бенедикт дізнається про це не одразу.

До своїх ролей повернуться Голда Рошевель (королева Шарлотта), Нікола Кохлан (Пенелопа Фезерінгтон) та Клавдія Джессі (Елоїза Бріджертон).

Крім того, у головних ролях будуть такі особи: Люк Томпсон (Бенедикт) і Єрін Ха (Софі Бек), а Леді Арамінту втілить Кеті Люн. У новому "шлюбному" сезоні дебютують дві доньки Ган – старша Розамунд (яку зіграє Мішель Мао) та молодша Позі (її роль дісталась Ізабеллі Вей).