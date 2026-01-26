Про такі стрічки перестають частіше писати чи говорити, однак при згадці – в усіх виникає бажання знову переглянути улюблену історію. 24 Канал розповість про ті українські серіали, які колись були на слуху, а сьогодні залишаються дещо позаду інших новинок.

"Перші ластівки", 2019

Рейтинг IMDb: 8,0

Це український молодіжний телесеріал-антологія. Кожен сезон – самостійний мінісеріал із власними героями та їхніми унікальними історіями. Наприклад, перші два сезони спільно об'єднує загадковий антагоніст "Друг".

У першому сезоні розповідається про підлітків у школі, другий – університетські будні факультету журналістики.

Серіал також можна сприймати як трилер або детектив, адже в сюжеті переплетені вбивства та розслідування. У стрічці розкривають не тільки заплутані історії життя, а й таємниці однолітків головних героїв. Крім того, в усіх сезонах підіймаються важливі соціальні питання.

"Перші ластівки" 2019: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Секс, Інста і ЗНО", 2021

Рейтинг IMDb: 6,2

Ще один серіал про підлітків, який підіймає теми, через які проходив кожен: перший секс, булінг у школі, ЗНО та прищі.

Саша Моцак – ще зранку вона була найпопулярнішою дівчиною в школі, але до вечора все змінилося. У неї з'явилася конкурентка, яка не зупиниться перед нічим, поки всі в школі не почнуть вважати її кращою за Сашу.

"Секс, Інста і ЗНО": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мама", 2022

Рейтинг IMDb: 7,1

Восьмисерійний драматичний серіал, який присвячений подіям, що відбувалися на окупованому Донбасі у 2014 році. Історія розповідає про Ніну Петрівну – жительку Житомира, яка відпустила єдиного сина Василя на війну. Та сталась біда. Хлопця взяли в полон, а мати, попри ризик, вирушає на пошуки сина.

"Мама": дивіться онлайн першу серію серіалу

"Століття Якова", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Історичний мінісеріал із чотирма епізодами, екранізований за однойменним романом Володимира Лиса.

В основі сюжету – простий український селянин, який пережив серйозні випробування долею. Глядачам показують багатогранність життя, кохання та польське панування на Заході, нашу культуру та історію України.

"Століття Якова": дивіться першу частину онлайн

