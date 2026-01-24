Це 8-серійний детектив "Рубан", який легко можна подивитися за вечір. Про сюжет розповімо далі на 24 Каналі.

Чому варто подивитися серіал "Рубан"?

Головний герой – Гліб Рубан – успішний бізнес-тренер і психотерапевт. Чоловік бачить людей наскрізь, помічає найдрібніші деталі. Він неодноразово допомагає в розкритті злочинів, адже його майже неможливо обдурити. Цю майстерність називають "методом Рубана", про який ходять легенди".

У стрічці бачимо улюблених українських акторів, зокрема В'ячеслава Довженка, який постає перед глядачами в зовсім новому, але дуже цікавому образі.

"Рубан": дивіться онлайн трейлер серіалу