Це 8-серійний детектив "Рубан", який легко можна подивитися за вечір. Про сюжет розповімо далі на 24 Каналі.
Чому варто подивитися серіал "Рубан"?
Головний герой – Гліб Рубан – успішний бізнес-тренер і психотерапевт. Чоловік бачить людей наскрізь, помічає найдрібніші деталі. Він неодноразово допомагає в розкритті злочинів, адже його майже неможливо обдурити. Цю майстерність називають "методом Рубана", про який ходять легенди".
У стрічці бачимо улюблених українських акторів, зокрема В'ячеслава Довженка, який постає перед глядачами в зовсім новому, але дуже цікавому образі.
"Рубан": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще детективні серіали є в Україні?
- "Тиха Нава" – детективний трилер в жанрі true crime, який вже кілька днів обговорюють в мережі. 8-серійна історія про те, як маленьке містечко тоне в беззаконні, а кожен мешканець має що приховувати.
- "Парочка слідчих" – детективний серіал про молоду слідчу, яка очолює відділ особливо небезпечних злочинів. Софія – принципова, чесна, повна ентузіазму та готова відстоювати правду. Однак через брак досвіду робить помилки й часто виглядає невпевнено. Зовсім скоро відбудеться прем'єра 2 сезону цієї історії.
- "Слідча" – детектив з елементами мелодрами. Анастасія Ясинська приїжджає з Києва в маленьке містечко, де окрім поточних злочинів, які треба розкрити, вона має завдання розкрити вбивство свого брата, яке сталося десять років тому.