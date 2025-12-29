У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та переваги цієї стрічки.

Дивіться також "Служба 112" – один із найновіших українських серіалів, який варто подивитись ввечері

Що відомо про мінісеріал "Презумпція невинуватості"?

"Презумпція невинуватості" – один із найкращих мінісеріалів 2024 року. Проєкт знятий у жанрі трилера, який так полюбляють глядачі по всьому світу. Стрічка заснована на однойменному романі письменника Скотта Турроу й стала першою телевізійною адаптацією книги після її екранізації 1990 року. Станом на сьогодні серіал має 7,7 бала на IMDb, що є доволі високим рейтингом.

До речі, зверніть увагу на 10 найкращих фільмів всіх часів, які треба побачити хоч раз у житті – за посиланням.

Проєкт поєднує в собі жанри криміналу, детективу, драми та трилера, ставши вдалою екранізацією відомого літературного твору. Великою перевагою є те, що перший сезон налічує лише 8 епізодів, які можна переглянути приблизно за 5 годин, створивши для себе ідеальний вихідний за серіалом і попкорном.

"Презумпція невинуватості": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Історії успіху з улюблених стрічок часто здаються неможливими у реальному житті. Відчути перемогу на смак може допомогти Slots City. Це ліцензійне казино онлайн, яке має широкий ігровий асортимент, зручний інтерфейс та систему бонусів, яка нікого не залишить байдужим.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Про що сюжет серіалу "Презумпція невинуватості"?

Сюжет розгортається навколо Расті Сабіча, який працює окружним прокурором у Чикаго. Попри те, що він має кохану дружину, чоловік заводить роман зі своєю колегою Каролін.

Здавалося б, любовний трикутник може призвести лише до проблем у стосунках, однак життя героя перевертається з ніг на голову: Каролін убивають, і саме Расті має розслідувати цей злочин.

Перед ним постає справжнє випробування – він змушений приховувати факт особистих стосунків із жертвою, а також намагається врятувати власний шлюб. Уже за лічені дні Расті сам стає головним підозрюваним у вбивстві.

У серіалі зіграли Джейк Джилленгол, Рут Негга, Білл Кемп, О. Т. Фагбенлі, Чейз Інфініті, Ренате Рейнсве, Пітер Сарсгаард, Кінгстон Румі Саутвік, Елізабет Марвел та інші актори.