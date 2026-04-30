У списку будуть і комедії, і драми, і детективи. Тому свій жанр зможе знайти будь-який глядач. Шукайте стрічку на вечір далі у матеріалі 24 Каналу.

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1 (уже відбулась на телебаченні прем'єра 2-го сезону)

Кількість серій : 16

Рейтинг IMDb: 7,0

Історія розповідає про слідчу Софію, яка починає працювати у відділку. Якщо з іншими колегами вдається встановити зв'язок, то стосунки із судекспертом Пашею відверто бажають кращого. Та вони вимушені працювати разом, щоб розплутувати складні справи.

Прем'єра другого сезону відбулась 27 квітня. Зараз "Парочку слідчих" транслюють на "1+1 Україна" і онлайн на Київстар ТБ, а згодом серіал буде доступний на YouTube.

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

Кількість серій : 12

Рейтинг IMDb: 8,1

Вітя Василенко працює на СТО у свого батька, однак до душі йому лежить психологія. Коли він підзаробив трохи грошей, то вирішив вступити на заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту. Там автомеханік здобув психологічну освіту.

Свої консультації чоловік проводить саме на СТО. Місцеві жителі починають все частіше звертатись до Віті за допомогою, тому він постає перед вибором: залишитись в Лубнах або переїхати до Києва.

"Перші дні"

Кількість сезонів : 1

Кількість серій : 6

Рейтинг IMDb: 7,8

Серіал розпочинається з повномасштабної війни. Сюжет показує життя різних людей з відмінними життєвими принципами, доходами й пріоритетами. Наприклад, київський безпритульний тепер хоче допомагати у ТрО, але не має необхідних документів, а відомий артист відмовляється залишати столицю та обирає самотнє життя без помічників. І це тільки початок великої історії.

Які ще українські серіали можна подивитись на Netflix?

"Спіймати Кайдаша" – адаптація твору Нечуя-Левицького стала справжнім надбанням сучасного українського кінематографа;

– адаптація твору Нечуя-Левицького стала справжнім надбанням сучасного українського кінематографа; "Новенька" – мелодрама з елементами детективу, яка розповідає історію учениці Віри, що потрапляє в елітну школу, щоб розкрити злочин;

– мелодрама з елементами детективу, яка розповідає історію учениці Віри, що потрапляє в елітну школу, щоб розкрити злочин; "Прикордонники" – історія про курсантів, які через початок повномасштабної війни змушені були брати участь у бойових діях.

Що відомо про серіал "Тиха Нава"?

Прем'єра стрічки відбулась 15 січня цього року. Вона доступна до перегляду на двох платформах: "Київстар ТБ" і Netflix. Головні ролі у серіалі виконали Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Вероніка Мішаєва, Лариса Руснак та інші відомі українські актори.

Адам та Інна приїжджають до Тихої Нави на відпочинок. Та стається так, що пара свариться й дівчина вирішує піти шукати коханого. На жаль, вона стає жертвою зґвалтування. Поліція не надто зацікавлена у розслідуванні цієї справи, тому Адам бере все у свої руки.