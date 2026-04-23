Цей стримінговий ресурс, на щастя, береться за екранізації хороших сюжетних історій, які потім отримують позитивні відгуки від глядачів. Сьогодні 24 Канал розповість про декілька таких фільмів і серіалів.
"Жінка з каюти №10", 2025
Рейтинг IMDb: 5,8
Лаура – журналістка, яка випадково стає пасажиркою розкішного круїзного лайнера. Та одного вечора просто в неї на очах один із пасажирів трагічно випадає за борт. Вона не може залишити це просто так і намагається докопатися до правди й зрозуміти, що сталося. Однак жоден пасажир не бачив нічого подібного та намагається переконати її, що це непорозуміння. Але Лаура впевнена: вона бачила все на власні очі.
"Гаррі Голе", 2026
Рейтинг IMDb: 7,7
У центрі сюжету – талановитий детектив Гаррі Голе, який продовжує полювання на серійного вбивцю, хоч і відчуває зневіру у житті. Серійник має свій "почерк" – у жертви відсутній палець. Здається, що між загиблими немає нічого спільного, однак Гаррі переконаний, що ниточки все ж таки є.
Та на заваді розслідування стає корупція в поліції. Щоб дістатися до істини, детектив змушений зустрітися зі своїм давнім суперником – детективом Томом Воалером.
"Сім циферблатів Агати Крісті", 2026
Рейтинг IMDb: 6,2
В одному з розкішних маєтків стається вбивство. За справу береться леді Айліна Брент, яка не є детективом, але має гострий розум і неабияку наполегливість. Та фінал цієї історії стане для неї зовсім не таким, яким собі уявляла.
"Клуб убивств по четвергах", 2025
Рейтинг IMDb: 6,5
Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа, а у центрі сюжету – пенсіонери, які мають неординарну розвагу – розслідувати нерозкриті вбивства. Однак таке, здавалося б, невинне заняття пенсіонерів на дозвіллі може набути абсолютно нового характеру в момент, коли їм трапляється справжня загадка – хто вбивця цього разу?
"Блідо-блакитне око", 2022
Рейтинг IMDb: 6,6
Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.
Що зараз українців дивляться на Netflix?
- Найбільше глядачі з України зараз переглядають трилер "Не говори зі злом", який вийшов у 2024 році.
- Сюжет розгортається навколо молодої сім'ї, яка під час відпочинку в Італії знайомиться з привітною парою. Здавалося б, усе чудово: вони багато спілкуються, гуляють, діляться особистими історіями. Та є одна деталь, що насторожує – нові знайомі подорожують із мовчазною дівчинкою.
- Головні ролі виконали Джеймс МакЕвой, Маккензі Девіс, Скут Макнейрі, Ешлінг Франчозі, Алікс Вест Лефлер, Ден Гаф, Кріс Гітчен, Мотаз Малгіз і Якоб Хойлев Йоргенсен.
- На платформі IMDb стрічка має рейтинг 6,8 бала.