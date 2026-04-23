Цей стримінговий ресурс, на щастя, береться за екранізації хороших сюжетних історій, які потім отримують позитивні відгуки від глядачів. Сьогодні 24 Канал розповість про декілька таких фільмів і серіалів.

"Жінка з каюти №10", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Лаура – журналістка, яка випадково стає пасажиркою розкішного круїзного лайнера. Та одного вечора просто в неї на очах один із пасажирів трагічно випадає за борт. Вона не може залишити це просто так і намагається докопатися до правди й зрозуміти, що сталося. Однак жоден пасажир не бачив нічого подібного та намагається переконати її, що це непорозуміння. Але Лаура впевнена: вона бачила все на власні очі.

"Гаррі Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – талановитий детектив Гаррі Голе, який продовжує полювання на серійного вбивцю, хоч і відчуває зневіру у житті. Серійник має свій "почерк" – у жертви відсутній палець. Здається, що між загиблими немає нічого спільного, однак Гаррі переконаний, що ниточки все ж таки є.

Та на заваді розслідування стає корупція в поліції. Щоб дістатися до істини, детектив змушений зустрітися зі своїм давнім суперником – детективом Томом Воалером.

"Сім циферблатів Агати Крісті", 2026

Рейтинг IMDb: 6,2

В одному з розкішних маєтків стається вбивство. За справу береться леді Айліна Брент, яка не є детективом, але має гострий розум і неабияку наполегливість. Та фінал цієї історії стане для неї зовсім не таким, яким собі уявляла.

"Клуб убивств по четвергах", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа, а у центрі сюжету – пенсіонери, які мають неординарну розвагу – розслідувати нерозкриті вбивства. Однак таке, здавалося б, невинне заняття пенсіонерів на дозвіллі може набути абсолютно нового характеру в момент, коли їм трапляється справжня загадка – хто вбивця цього разу?

"Блідо-блакитне око", 2022

Рейтинг IMDb: 6,6

Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.

