Саме тому такі формати стають дедалі популярнішими. Серіал "Кришталева зозуля" – один із тих проєктів, який ідеально підійде для поціновувачів коротких, але насичених історій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про стрічку.

Про що сюжет серіалу "Кришталева зозуля"?

Сюжет розгортається навколо молодої лікарки, яка отримує донорське серце та поступово відновлюється після складної операції. Згодом вона наважується повернутися до повноцінного життя. Героїню запрошують до рідного міста донора, де вона знайомиться з його родиною та місцевою громадою.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

Утім, дуже швидко з'ясовується, що за зовнішнім спокоєм приховуються численні таємниці. У будинку донора і в самому містечку накопичилося чимало темних історій, які вплинули на життя місцевих жителів. Тепер героїні доведеться не лише розібратися з минулим іншої людини, а й переосмислити власне життя.

Найважливіші факти про серіал "Кришталева зозуля": що варто знати?

Прем'єра серіалу "Кришталева зозуля" відбулася 13 листопада 2025 року.

Проєкт поєднує елементи криміналу, драми та трилера.

Головні ролі виконали Каталіна Сопелана, Алехандро Гарсія, Іціар Ітуньйо, Альфонс Ньєто та Олена Сілва .

. Серіал налічує лише 6 епізодів, які можна переглянути приблизно за 5 годин.

Стрічка доступна на стримінговій платформі Netflix.

На платформі IMDb серіал отримав оцінку 6,6 із 10.

Глядачі відзначають захопливий сюжет, атмосферу таємничості, місцевий колорит і напружений розвиток подій.

