Именно поэтому такие форматы становятся все более популярными. Сериал "Хрустальная кукушка" – один из тех проектов, который идеально подойдет для ценителей коротких, но насыщенных историй. В материале 24 Канала рассказываем больше о ленте.
О чем сюжет сериала "Хрустальная кукушка"?
Сюжет разворачивается вокруг молодого врача, которая получает донорское сердце и постепенно восстанавливается после сложной операции. Впоследствии она решается вернуться к полноценной жизни. Героиню приглашают в родной город донора, где она знакомится с его семьей и местной общиной.
Впрочем, очень быстро выясняется, что за внешним спокойствием скрываются многочисленные тайны. В доме донора и в самом городке накопилось немало темных историй, которые повлияли на жизнь местных жителей. Теперь героине придется не только разобраться с прошлым другого человека, но и переосмыслить собственную жизнь.
Самые важные факты о сериале "Хрустальная кукушка": что стоит знать?
- Премьера сериала "Хрустальная кукушка" состоялась 13 ноября 2025 года.
- Проект сочетает элементы криминала, драмы и триллера.
- Главные роли исполнили Каталина Сопелана, Алехандро Гарсия, Ициар Итуньо, Альфонс Ньето и Елена Силва.
- Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 5 часов.
- Лента доступна на стриминговой платформе Netflix.
- На платформе IMDb сериал получил оценку 6,6 из 10.
- Зрители отмечают захватывающий сюжет, атмосферу таинственности, местный колорит и напряженное развитие событий.
