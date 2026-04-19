Именно поэтому такие форматы становятся все более популярными. Сериал "Хрустальная кукушка" – один из тех проектов, который идеально подойдет для ценителей коротких, но насыщенных историй. В материале 24 Канала рассказываем больше о ленте.

О чем сюжет сериала "Хрустальная кукушка"?

Сюжет разворачивается вокруг молодого врача, которая получает донорское сердце и постепенно восстанавливается после сложной операции. Впоследствии она решается вернуться к полноценной жизни. Героиню приглашают в родной город донора, где она знакомится с его семьей и местной общиной.

"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала

Впрочем, очень быстро выясняется, что за внешним спокойствием скрываются многочисленные тайны. В доме донора и в самом городке накопилось немало темных историй, которые повлияли на жизнь местных жителей. Теперь героине придется не только разобраться с прошлым другого человека, но и переосмыслить собственную жизнь.

Самые важные факты о сериале "Хрустальная кукушка": что стоит знать?

  • Премьера сериала "Хрустальная кукушка" состоялась 13 ноября 2025 года.
  • Проект сочетает элементы криминала, драмы и триллера.
  • Главные роли исполнили Каталина Сопелана, Алехандро Гарсия, Ициар Итуньо, Альфонс Ньето и Елена Силва.
  • Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 5 часов.
  • Лента доступна на стриминговой платформе Netflix.
  • На платформе IMDb сериал получил оценку 6,6 из 10.
  • Зрители отмечают захватывающий сюжет, атмосферу таинственности, местный колорит и напряженное развитие событий.

