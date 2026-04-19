Именно поэтому такие форматы становятся все более популярными. Сериал "Хрустальная кукушка" – один из тех проектов, который идеально подойдет для ценителей коротких, но насыщенных историй. В материале 24 Канала рассказываем больше о ленте.

О чем сюжет сериала "Хрустальная кукушка"?

Сюжет разворачивается вокруг молодого врача, которая получает донорское сердце и постепенно восстанавливается после сложной операции. Впоследствии она решается вернуться к полноценной жизни. Героиню приглашают в родной город донора, где она знакомится с его семьей и местной общиной.

Впрочем, очень быстро выясняется, что за внешним спокойствием скрываются многочисленные тайны. В доме донора и в самом городке накопилось немало темных историй, которые повлияли на жизнь местных жителей. Теперь героине придется не только разобраться с прошлым другого человека, но и переосмыслить собственную жизнь.

Самые важные факты о сериале "Хрустальная кукушка": что стоит знать?

Премьера сериала "Хрустальная кукушка" состоялась 13 ноября 2025 года.

Проект сочетает элементы криминала, драмы и триллера.

Главные роли исполнили Каталина Сопелана, Алехандро Гарсия, Ициар Итуньо, Альфонс Ньето и Елена Силва .

. Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 5 часов.

Лента доступна на стриминговой платформе Netflix.

На платформе IMDb сериал получил оценку 6,6 из 10.

Зрители отмечают захватывающий сюжет, атмосферу таинственности, местный колорит и напряженное развитие событий.

Какие еще сериалы можно посмотреть на Netflix на выходных?

Чтобы вам было легче выбрать сериал среди нескольких вариантов, предлагаем обратить внимание и на другие проекты, которые сейчас доступны на стриминговой платформе Netflix. В частности такие ленты:

