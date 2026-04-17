"Тиха Нава" посіла перше місце в цьому рейтингу, про що повідомляє блог Tudum. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше про те, чому цей серіал вартий уваги кожного глядача.

Чому треба дивитись серіал "Тиха Нава"?

Зараз серіал "Тиха Нава" очолює рейтинг найпопулярніших проєктів на Netflix серед українських глядачів. Він випередив такі відомі серіали, як "Гаррі Голе" та "Скоро трапиться щось страшне". І це не випадково, адже "Тиха Нава" вже називають одним із найуспішніших українських серіалів 2026 року.

На платформі IMDb проєкт отримав оцінку 7,4 із 10, що свідчить про впевнений старт і позитивну реакцію глядачів. Цей серіал точно сподобається тим, хто любить детективи, трилери та true crime історії.

До того ж він налічує лише 8 епізодів, тож його легко можна переглянути за кілька вечорів або навіть за один вікенд.

Про що сюжет серіалу "Тиха Нава"?

Сюжет розгортається навколо Адама та його нареченої Інни. Влітку 2018 року вони приїжджають до Тихої Нави на відпочинок. Після сварки дівчина вирушає на пошуки коханого і випадково стає жертвою злочину. Поліція не проводить належного розслідування, а підозра падає на саму Інну.

Їхні стосунки руйнуються, однак Адам не готовий миритися з несправедливістю, корупцією та покриванням винних. Він розпочинає власне розслідування і вступає в боротьбу з системою, у якій панують фальсифікації, замовчування та байдужість, тоді як жертви залишаються сам на сам зі своєю травмою.

Що варто знати про "Тиху Наву"?

Прем'єра серіалу "Тиха Нава" відбулася 15 січня 2026 року.

Спочатку він був доступний для перегляду на платформі "Київстар ТБ", а згодом з'явився і на Netflix, де швидко набрав популярність серед українців.

Головні ролі у серіалі виконали Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Вероніка Мішаєва, Лариса Руснак та інші відомі українські актори.

Які ще серіали зараз популярні на Netflix?

Окрім "Тихої Нави", українські глядачі також активно дивляться такі серіали:

Серед цього різножанрового контенту кожен зможе знайти щось для себе. Втім, якщо ви цінуєте український кінематограф і шукаєте справді сильний серіал із глибоким змістом, "Тиха Нава" – один із тих проєктів, на які варто звернути увагу.