Про це стало відомо з рейтингу, який опублікував блог Tudum. До слова, головну роль у фільмі виконала Фібі Дайневор – зірка популярного серіалу "Бріджертони". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про сюжет, акторський склад і кому насправді сподобається ця стрічка.

Про що сюжет трилера "Лютий напад"?

Сюжет розгортається після того, як катастрофічний ураган спустошує прибережне місто. Мешканці змушені боротися за виживання, адже їм протистоїть не лише руйнівна сила стихії, а й смертельна загроза – акули. Величезна навала хижаків перетворює ситуацію на справжній кошмар.

"Лютий напад": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб вижити, люди мають об'єднатися. Попри хаос, страх і небезпеку, вони готові боротися за життя до останньої хвилини. Цей фільм ідеально підійде для тих, хто любить напружені історії про виживання, атмосферу ізоляції та постійне відчуття загрози.

Кому сподобається стрічка?

Прем'єра фільму відбулася зовсім нещодавно – 10 квітня 2026 року, і цей американський трилер про виживання вже встиг полюбитися багатьом українським глядачам.

Справжні кіномани часто обирають саме такі стрічки, адже вони буквально змушують кров холонути в жилах.

Головні ролі зіграли Вітні Пік, Джимон Гонсу, Фібі Дайневор, Коста Д'Анджело, Емі Метьюз.



Фільм "Лютий напад" / Кадр із фільму

На платформі IMDb фільм наразі отримав недуже високі рейтинги: 5.1 бала. Однак це не завадило українцям переглядати стрічку. Тому кожен може скласти власне враження.

Які ще фільми дивляться українці на Netflix?

Окрім трилера "Лютий напад", на стримінговій платформі Netflix зараз також набирають популярності інші фільми:

"Їсти, молитися, гавкати",

"Гострі картузи: Безсмертний",

"Ти – космос",

"Дозволь йому піти",

"Емоджі-муві",

"Машина війни",

"Ну мам!",

"Кров за кров",

"Відчуй мій голос".

Деякі з цих стрічок вийшли зовсім нещодавно, тоді як інші побачили світ раніше, але знову набирають популярності серед українських глядачів.