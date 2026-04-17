Показ стартує 20 квітня 2026 року, про що повідомили на інстаграм-сторінці телеканалу СТБ. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про стрічку.
Актори та сюжет: деталі про новий український серіал "Підміна"
Серіал "Підміна" вже привернув увагу великої кількості глядачів завдяки потужному акторському складу. У проєкті зіграли Антоніна Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.
Сюжет розгортається навколо Катерини – успішної архітекторки з Києва, яка звикла тримати під контролем усе: кар'єру, родину та власне майбутнє. Однак її життя різко змінюється після несподіваного дзвінка від сестри-близнючки: жінка змушена виїхати за кордон. Там вона потрапляє в серйозні проблеми з документами і не може повернутися додому.
Поки Катерина шукає вихід із ситуації, у її житті з'являється інша жінка, яка поступово займає її місце – як у професійному, так і в особистому житті. З кожним днем повернути собі власне ім'я, життя і довіру близьких стає дедалі складніше. Складається враження, ніби її справді підмінили. Та на кону – любов, довіра і право бути собою.
Серіал "Підміна" складатиметься з 16 епізодів. Режисер проєкту – Віталій Кукса, відомий глядачам за серіалом "Кохання та полум'я", який торік став однією з найуспішніших весняних прем'єр.
- другий сезон серіалу "Просто Надія", який уже доступний для перегляду на YouTube та платформі "Київстар ТБ".
- "Ховаючи колишню",
- "Тиха Нава", який доступний на стримінговій платформі Netflix.
- "Слідча",
- "Повернення",
- "Белла Віта",
- "Дрібне пташеня" та багато інших.
