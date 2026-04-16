Річ у тім, що Солдатик опиняється в центрі пропагандистської історії, пов'язаної з Росією. Ця сцена викликала бурхливу реакцію: у соцмережах можна побачити абсолютно різні думки українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як у серіалі "Хлопаки" показали Путіна та згадали Україну.
Як у 5 сезоні "Хлопаків" показали Путіна та згадали Україну?
У третій серії п'ятого сезону серіалу "Хлопаки" показали пропагандистський ролик у межах всесвіту шоу. У ньому Росію називають "другом", а Україну – "зрадниками", що викликало значний резонанс серед української аудиторії.
Персонаж Дженсен Еклз, відомий як Солдатик, є ключовою фігурою цієї сюжетної лінії. Його намагаються нібито "реабілітувати" в очах суспільства через контрольовані медіа та спеціальну інформаційну кампанію. У вигаданому пропагандистському ролику звучить фраза: "З 1984 року Солдатик був у Росії, працював із нашими друзями в Кремлі, щоб викрити підступних зрадників в Україні".
На цьому провокативні моменти не завершуються. Інший персонаж, відомий як Підводний, заявляє, що Росія нібито "не ворог, а сильна нація, для якої сім'я понад усе, і яка не терпить туалетів для трансгендерних людей".
"Не кидайтеся помідорами": як відреагували українці в мережі?
Частина українських глядачів була шокована такими репліками, тоді як інші одразу розцінили це як сатиру. Відомо, що Солдатик є одним із найсуперечливіших персонажів серіалу: він був жорстоким і неконтрольованим настільки, що навіть власна команда зрештою його зрадила.
У сюжеті його подають як "героя" часів Другої світової війни, хоча ця історія є вигаданою та створеною в межах пропагандистської кампанії у всесвіті серіалу.
Утім, частина української аудиторії сприйняла репліки буквально розкритикувала серіал. Інші користувачі соцмереж зазначають в Threads, що варто розглядати це як навмисну сатиру, яка висміює сучасні політичні та інформаційні процеси:
- "Не кидайтеся помідорами. Це метаіронія. Ерік Кріпке явно в цьому сезоні висміює ЗМІ та пропаганду і якою б вона абсурдною не була, усе одно "схавають". Правда нам неприємно чути, що "сусіди" молодці, а самим "сусідам" – навпаки…"
- "Ну, якщо ви не знаєте що там за супергерої, то вас це обурить. А ті хто знають, то то називається "подібне гі*но до подібного гі*на"
- "Це не фейк , сьогодні дивився"
- "Це ж "Хлопаки". Вони висміюють все, що можна висміювати. Особливо, що стосується сучасності: супергеройські фільми, ЗМІ, що люди вірять у лозунги, рекламу, політику, буквально майже все. Цим серіал і прекрасний, що прямо показує, яким насправді світ є лицемірним і жорстоким."
- "Нам знайти зраду, як дурному з гори котитись, як казала моя бабця... Дивно, що додивившись аж до п'ятого сезону, люди так і не зрозуміли сенс цього серіалу."
Що варто знати, перш ніж дивитись серіал "Хлопаки"?
- "Хлопаки" – це американський супергеройський серіал, прем'єра якого відбулася у 2019 році.
- Наразі стрічка налічує кілька сезонів і має високі глядацькі рейтинги.
- Зокрема, на сайті IMDb серіал отримав оцінку 8,6 із 10.
- Перш ніж дивитися цей серіал, варто розуміти, що його творець Ерік Кріпке відомий любов'ю до жанру чорної комедії та сатири.
- У серіалі порушуються теми пропаганди, державних структур, корпоративного впливу, соціальних конфліктів та багато іншого.
- Ця стрічка особливо сподобається прихильникам чорного гумору, сатири та історій з глибокими соціальними підтекстами.