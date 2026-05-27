Як змінилась Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша"
Як змінилась Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша"

Марта Гнат
Антоніна Хижняк - де зараз
Антоніна Хижняк / Колаж 24 Каналу

У 2025 році Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою України. Вона блискуче зіграла не тільки у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", а й вітлила багато інших ролей на екрані та сцені театру.

Акторка продовжує працювати над новими проєктами, а глядачі перебувають в очікуванні чергових ролей Антоніни. Оскільки останнім часом у ЗМІ все частіше згадують про стрічку "Спіймати Кайдаша", то 24 Канал вирішив розповісти, як за роки змінилась Хижняк.

Де зараз і як змінилась Антоніна Хижняк?

Сьогодні колега Антоніни по знімальному майданчику – Григорій Бакланов, опублікував у соцмережах фото, яке було зроблене рівно 7 років тому. З'ясувалось, що це була крайня знімальна зміна серіалу "Спіймати Кайдаша", де Григорій, Антоніна і Тарас зафіксували цю дату на знімку.

Цимбалюк, Бакланов і Хижняк на зйомках Цимбалюк, Бакланов і Хижняк на зйомках "Спіймати Кайдаша" / Фото з інстаграму

Зараз та сама трійця разом знімається у 2 сезоні серіалу "Кохання та полум'я", що розповідає про рятувальників, які під час війни щодня ризикують власними життями задля порятунку інших.

Бакланов, Цимбалюк і Хижняк на зйомках Бакланов, Цимбалюк і Хижняк на зйомках "Кохання та полум'я" / Фото з інстаграму Григорія

До речі, Антоніна ексклюзивно в інтерв'ю на 24 Каналі розповіла, що хотіла б себе спробувати в історичному проєкті, байопіку або спортивній драмі. То ж, можливо, незабаром її мрія здійсниться.

Якщо ж говорити про зовнішні зміни акторки, то їх важко помітити, адже Хижняк виглядає так само як це було 7 років тому. Навіть здається, що хтось поставив час на паузу, бо жінка виглядає ще красивіше та яскравіше.
Як зараз виглядає Антоніна Хижняк / Фото з інстаграму

А що стосується її героїні у "Спіймати Кайдаша", то акторка казала, що Мотря – це "бензопила", адже для цієї ролі потрібно було постійно перебувати в емоційній напрузі.

Антоніна Хижняк у ролі Мотрі Антоніна Хижняк у ролі Мотрі / Фото СТБ

Як зізнавалася Хижняк, якщо щось ішло не так, як хотіла Мотря, усім навколо варто було "ховатися".

Що відомо про життя Антоніни Хижняк?

Акторка театру, кіно й дубляжу родом із міста Українка. З самого дитинства мріяла стати акторкою, тому після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Її голосом розмовляють багато героїв із таких фільмів: "Лара Крофт", "Ангели Чарлі", "Мумія", "Дедпул", "Трансформери", "Зоряні війни" тощо.

Антоніна виховує сина від першого шлюбу.

Антоніна Хижняк із синомАнтоніна Хижняк із сином / Фото з інстаграму

Уже певний час подейкують, що заслужена артистка має нового обранця, однак Антоніна не розсекречує цієї інформації.