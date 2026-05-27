Як змінилась Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша"

Акторка продовжує працювати над новими проєктами, а глядачі перебувають в очікуванні чергових ролей Антоніни. Оскільки останнім часом у ЗМІ все частіше згадують про стрічку "Спіймати Кайдаша", то 24 Канал вирішив розповісти, як за роки змінилась Хижняк.
Де зараз і як змінилась Антоніна Хижняк?
Сьогодні колега Антоніни по знімальному майданчику – Григорій Бакланов, опублікував у соцмережах фото, яке було зроблене рівно 7 років тому. З'ясувалось, що це була крайня знімальна зміна серіалу "Спіймати Кайдаша", де Григорій, Антоніна і Тарас зафіксували цю дату на знімку.
Цимбалюк, Бакланов і Хижняк на зйомках "Спіймати Кайдаша" / Фото з інстаграму
Зараз та сама трійця разом знімається у 2 сезоні серіалу "Кохання та полум'я", що розповідає про рятувальників, які під час війни щодня ризикують власними життями задля порятунку інших.
Бакланов, Цимбалюк і Хижняк на зйомках "Кохання та полум'я" / Фото з інстаграму Григорія
До речі, Антоніна ексклюзивно в інтерв'ю на 24 Каналі розповіла, що хотіла б себе спробувати в історичному проєкті, байопіку або спортивній драмі. То ж, можливо, незабаром її мрія здійсниться.
А що стосується її героїні у "Спіймати Кайдаша", то акторка казала, що Мотря – це "бензопила", адже для цієї ролі потрібно було постійно перебувати в емоційній напрузі.
Антоніна Хижняк у ролі Мотрі / Фото СТБ
Як зізнавалася Хижняк, якщо щось ішло не так, як хотіла Мотря, усім навколо варто було "ховатися".
Що відомо про життя Антоніни Хижняк?
Акторка театру, кіно й дубляжу родом із міста Українка. З самого дитинства мріяла стати акторкою, тому після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
Її голосом розмовляють багато героїв із таких фільмів: "Лара Крофт", "Ангели Чарлі", "Мумія", "Дедпул", "Трансформери", "Зоряні війни" тощо.
Антоніна виховує сина від першого шлюбу.
Антоніна Хижняк із сином / Фото з інстаграму
Уже певний час подейкують, що заслужена артистка має нового обранця, однак Антоніна не розсекречує цієї інформації.