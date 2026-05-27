Как изменилась Антонина Хижняк, сыгравшая роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша"

Марта Гнат
Антонина Хижняк - где сейчас
Антонина Хижняк / Коллаж 24 Канала

В 2025 году Антонина Хижняк стала заслуженной артисткой Украины. Она блестяще сыграла не только в популярном сериале "Поймать Кайдаша", но и сыграла много других ролей на экране и сцене театра.

Актриса продолжает работать над новыми проектами, а зрители находятся в ожидании очередных ролей Антонины. Поскольку в последнее время в СМИ все чаще вспоминают о ленте "Поймать Кайдаша", то 24 Канал решил рассказать, как за годы изменилась Хижняк.

Где сейчас и как изменилась Антонина Хижняк?

Сегодня коллега Антонины по съемочной площадке – Григорий Бакланов, опубликовал в соцсетях фото, которое было сделано ровно 7 лет назад. Выяснилось, что это была крайняя съемочная смена сериала "Поймать Кайдаша", где Григорий, Антонина и Тарас зафиксировали эту дату на снимке.

Цимбалюк, Бакланов и Хижняк на съемках Цимбалюк, Бакланов и Хижняк на съемках "Поймать Кайдаша" / Фото из инстаграма

Сейчас та же троица вместе снимается во 2 сезоне сериала "Любовь и пламя", рассказывающего о спасателях, которые во время войны ежедневно рискуют собственными жизнями ради спасения других.

Бакланов, Цимбалюк и Хижняк на съемках Бакланов, Цимбалюк и Хижняк на съемках "Любовь и пламя" / Фото из инстаграма Григория

Кстати, Антонина эксклюзивно в интервью на 24 Канале рассказала, что хотела бы себя попробовать в историческом проекте, байопике или спортивной драме. Так что, возможно, вскоре ее мечта осуществится.

Если же говорить о внешних изменениях актрисы, то их трудно заметить, ведь Хижняк выглядит так же как это было 7 лет назад. Даже кажется, что кто-то поставил время на паузу, потому что женщина выглядит еще красивее и ярче.
Как сейчас выглядит Антонина Хижняк / Фото из инстаграма

А что касается ее героини в "Поймать Кайдаша", то актриса говорила, что Мотря – это "бензопила", ведь для этой роли нужно было постоянно находиться в эмоциональном напряжении.

Антонина Хижняк в роли Мотри Антонина Хижняк в роли Мотри / Фото СТБ

Как признавалась Хижняк, если что-то шло не так, как хотела Мотря, всем вокруг стоило "прятаться".

Что известно о жизни Антонины Хижняк?

Актриса театра, кино и дубляжа родом из города Украинка. С самого детства мечтала стать актрисой, поэтому после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Ее голосом разговаривают многие герои из таких фильмов: "Лара Крофт", "Ангелы Чарли", "Мумия", "Дэдпул", "Трансформеры", "Звездные войны" и другие.

Антонина воспитывает сына от первого брака.

Антонина Хижняк с сыномАнтонина Хижняк с сыном / Фото из инстаграма

Уже некоторое время поговаривают, что заслуженная артистка имеет нового избранника, однако Антонина не рассекречивает эту информацию.