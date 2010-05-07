24 Канал расскажет о сериалах с Хижняк, которые стоит посмотреть. Они стали очень популярными среди зрителей.

В каких сериалах снялась Антонина Хижняк?

"Подмена"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 16

Рейтинг IMDb: –

Сюжет разворачиваются вокруг успешного архитектора Екатерины, которая привыкла все контролировать: работу, семью и будущее. Однажды к женщине неожиданно звонит сестра-близняшка Ирина и просит приехать в Болгарию.

Екатерина теряет документы и ищет варианты, как вернуться домой, тем временем другая женщина врывается в ее личную жизнь и работу. Удастся ли архитектору найти выход из ситуации?

"Подмена": смотрите онлайн анонс сериала

"Ключи от правды"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 24

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Опытная следователь Валерия уходит с работы после того, как ее брата несправедливо обвиняют в преступлении и он погибает. Женщина пытается раскрыть правду, поэтому начинает собственное расследование.

Ниточки ведут Валерию в престижный отель, который скрывает немало тайн. Жизнь главной героини меняется навсегда и она подвергает себя опасности.

"Ключи от правды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 12

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Сериал снят на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", однако сценаристка Наталья Ворожбит переносит зрителей в 2005 – 2014 годы.

В центре сюжета уже знакомая семья Кайдашей: Омелько, Маруся, их сыновья Карпо и Лаврин, и невестки Мотря и Мелашка. На протяжении сериала они ссорятся, мирятся и проходят различные испытания.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

Где смотреть новый сериал "Подмена"?

Сериал "Подмена" можно посмотреть на телеканале СТБ или на платформе Киевстар ТВ. Сейчас доступны 8 эпизодов, в целом мелодрама состоит из 16.

Кроме Антонины Хижняк, в сериале снялись Владислав Никитюк, Иван Блиндар, Лариса Руснак, Олег Загородний, Константин Октябрьский, Михаил Кришталь, Сергей Кияшко и другие.