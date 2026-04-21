Особенностью ленты является то, что Антонина Хижняк, которую очень любят украинцы, исполнила сразу две роли. В материале 24 Канала рассказываем об актерском составе и персонажах, которых они воплотили.

Кто сыграл роли в новом украинском сериале "Подмена"?

Антонина Хижняк

Популярная украинская актриса Антонина Хижняк сыграла в сериале "Подмена" сразу две роли. Сюжет разворачивается вокруг сестер-близняшек, и актриса воплотила обеих героинь.

Первая – Екатерина Стоянова: 36-летняя успешная архитектор, владелица и руководитель архитектурной компании. Она перфекционистка, которая привыкла держать все под контролем, мыслит рационально, требовательна к себе и окружающим. Однако не подозревает, что в один момент ее жизнь может кардинально измениться.

Другая героиня – Ирина Бойчева: 36-летняя сестра-близняшка Екатерины, полная ее противоположность. Она легкомысленная, страстная и импульсивная. В подростковом возрасте Ирина переехала в Болгарию вместе с отцом и потеряла связь с сестрой. В отличие от Екатерины, она не стремится к карьерному росту: ее образ жизни – это романы и поиск выгодного партнера, который сможет обеспечить ей комфорт и решить проблемы.

Владислав Никитюк

Владислав Никитюк сыграл роль Владо Бойчева – 38-летнего болгарского бизнесмена, который привык действовать по собственным принципам, руководствуясь честью и личными правилами. Он никогда не поступается своими убеждениями, а больше всего стремится к стабильности в личной жизни и бизнесе. Владо готов брать ответственность за других, в том числе и за своего проблемного брата.

Олег Загородний

Олег Загородний воплотил образ Павла Тимошенко – мужа Екатерины и юриста ее компании. Он легко привлекает женщин своей харизмой, однако за внешней привлекательностью скрывается уязвимый нарциссизм. Хотя Павел искренне любит семью, он не всегда готов в полной мере брать за нее ответственность.

Иван Блиндар

Иван Блиндар, популярный украинский актер, сыграл Яна Бойчева – младшего брата Владо, который не умеет отвечать за собственную жизнь. Из-за спонтанности и легкомыслия он часто нуждается в поддержке старшего брата.

Лариса Руснак

Лариса Руснак в сериале "Подмена" предстает в роли Терезы Бойчевой – матери Владо и Яна. Это умная и сильная женщина, которая много лет заботится о семье и несет за нее ответственность. Она стремится защитить сыновей от трудностей и не раз просит Владо помочь младшему брату найти правильный путь в жизни.

Каких еще актеров можно увидеть в сериале?

Кроме вышеупомянутых актеров, в сериале "Подмена" появятся и другие талантливые украинские артисты, в частности Вероника Мишаева-Яковлева, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Константин Октябрьский и Сергей Кияшко.

Сюжет сериала не отпускает внимание зрителя: он рассказывает о Екатерине, которая привыкла держать все под контролем, но по стечению обстоятельств теряет свою привычную жизнь и не может вернуться домой. Несмотря на это, она вынуждена как можно быстрее взять ситуацию под контроль и восстановить все, что потеряла. Однако на ее пути возникает немало препятствий.

Посмотреть сериал можно на телеканале СТБ или на платформе Киевстар ТВ.