Это долгожданная лента, в которой главные роли исполнили Антонина Хижняк, Владислав Никитюк и Олег Загородний. В материале 24 Канала рассказываем больше об этой новинке.
Состоялась премьера сериала "Подмена": где смотреть ленту?
Новый украинский сериал "Подмена" будет насчитывать 16 эпизодов. Посмотреть его можно на телеканале СТБ или на платформе Киевстар ТВ.
В главных ролях – Антонина Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородний, Иван Блиндар, Лариса Руснак, Вероника Мишаева-Яковлева, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Константин Крист и Сергей Кияшко.
Антонина Хижняк в сериале исполняет сразу две роли – Екатерины Стояновой и Ирины Бойчевой.
О чем сюжет сериала?
Сюжет разворачивается вокруг успешного киевского архитектора Екатерины, которая привыкла держать все под контролем. Однако в один момент она неожиданно теряет эту возможность. Ей звонит сестра-близняшка Ирина и заставляет уехать за границу.
По стечению обстоятельств Екатерина теряет документы и не может вернуться домой. Тем временем ее место – и в работе, и в личной жизни – занимает другая женщина. С каждым днем ситуация только усложняется, поэтому Екатерина отчаянно пытается вернуть свою жизнь.
