Це довгоочікувана стрічка, у якій головні ролі виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк та Олег Загородній. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю новинку.
Відбулась прем'єра серіалу "Підміна": де дивитись стрічку?
Новий український серіал "Підміна" налічуватиме 16 епізодів. Переглянути його можна на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ.
У головних ролях – Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Костянтин Кріст і Сергій Кияшко.
Антоніна Хижняк у серіалі виконує одразу дві ролі – Катерини Стоянової та Ірини Бойчевої.
Про що сюжет серіалу?
Сюжет розгортається навколо успішної київської архітекторки Катерини, яка звикла тримати все під контролем. Однак в один момент вона несподівано втрачає цю можливість. Їй телефонує сестра-близнючка Ірина та змушує виїхати за кордон.
Через збіг обставин Катерина втрачає документи й не може повернутися додому. Тим часом її місце – і в роботі, і в особистому житті – займає інша жінка. З кожним днем ситуація лише ускладнюється, тож Катерина відчайдушно намагається повернути своє життя.
