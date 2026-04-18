Саме в них вони виглядають найбільш органічно. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські акторки найчастіше втілюють образи антагоністок.

Радимо Виходить український серіал з неймовірною Антоніною Хижняк, який не можна пропустити

Акторки з нашої добірки доволі різнопланові, однак у багатьох своїх проєктах вони неодноразово втілювали саме ролі антагоністок. Деякі з них грали персонажок, які згодом змінювалися і ставали на "світлу" сторону, інші – від початку й до кінця залишалися маніпуляторками, зрадницями чи підступними суперницями.

Попри це, їм чудово вдається втілювати такі образи, тож іноді складно уявити в цих ролях когось іншого. Українські режисери часто довіряють їм подібні персонажі, адже завдяки харизмі, зовнішності та акторському типажу вони переконливо передають складних і суперечливих героїнь.

До такої добірки належать такі українські акторки:

Даша Трегубова – українська акторка, телеведуча, сценаристка та продюсерка. Серед її робіт – серіал "Скарби", де вона виконала роль антагоністки.

Також доволі часто в негативних ролях з'являється Ксенія Мішина. Її харизматична й доволі сувора зовнішність нерідко впливає на акторське амплуа. Однією з найвідоміших її ролей стала Лідія Шефер у серіалі "Кріпосна" – жорстока жінка, яка поступово втрачає контроль через кохання.

Ще одна акторка, яку часто можна побачити в ролі антагоністки, – Клавдія Дрозд. Серед її проєктів – серіали "Впізнай мене" та "Реванш". Якщо у першому вона виконала позитивну роль, то у "Реванші" втілила образ героїні, готової на все заради досягнення власних цілей.

Також подібні ролі часто виконує Мирослава Філіпович, акторка театру і кіно. Її можна побачити в серіалі "Ключі від правди", де вона зіграла жінку, яка звикла отримувати бажане будь-якою ціною.

Окремо варто згадати Тетяну Злову – молоду українську акторку, яка виконала роль антагоністки у серіалі "Зворотний напрямок". Вона зіграла образ маніпуляторки, яка колись припустилася фатальної помилки і тепер прагне зруйнувати життя свого колишнього та його нової коханої.

Актори часто зазначають, що грати антагоністів особливо цікаво, адже це потребує глибокого розуміння мотивів персонажа та вміння виправдати його вчинки. Саме цим українським акторкам такі ролі вдаються чи не найкраще.

Хто з українських акторок рідко грає антагоністок?

Підтвердженням того, що в українській кіноспільноті є акторки, які здебільшого грають антагоністок, є й протилежна тенденція – акторки, яких частіше можна побачити в образах позитивних персонажів. Серед них: