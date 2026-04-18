Именно в них они выглядят наиболее органично. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские актрисы чаще всего воплощают образы антагонисток.

Какие украинские актрисы чаще всего играют антагонисток?

Актрисы из нашей подборки довольно разноплановые, однако во многих своих проектах они неоднократно воплощали именно роли антагонисток. Некоторые из них играли персонажей, которые впоследствии менялись и становились на "светлую" сторону, другие – от начала и до конца оставались манипуляторками, предательницами или коварными соперницами.

Несмотря на это, им прекрасно удается воплощать такие образы, поэтому иногда сложно представить в этих ролях кого-то другого. Украинские режиссеры часто доверяют им подобные персонажи, ведь благодаря харизме, внешности и актерскому типажу они убедительно передают сложных и противоречивых героинь.

К такой подборке относятся такие украинские актрисы:

Даша Трегубова – украинская актриса, телеведущая, сценарист и продюсер. Среди ее работ – сериал "Сокровища", где она исполнила роль антагонистки.

Также довольно часто в отрицательных ролях появляется Ксения Мишина. Ее харизматичная и довольно суровая внешность нередко влияет на актерское амплуа. Одной из самых известных ее ролей стала Лидия Шефер в сериале "Крепостная" – жестокая женщина, которая постепенно теряет контроль из-за любви.

Еще одна актриса, которую часто можно увидеть в роли антагонистки, – Клавдия Дрозд. Среди ее проектов – сериалы "Узнай меня" и "Реванш". Если в первом она исполнила положительную роль, то в "Реванше" воплотила образ героини, готовой на все ради достижения собственных целей.

Также подобные роли часто выполняет Мирослава Филиппович, актриса театра и кино. Ее можно увидеть в сериале "Ключи от правды", где она сыграла женщину, которая привыкла получать желаемое любой ценой.

Отдельно стоит упомянуть Татьяну Злову – молодую украинскую актрису, которая исполнила роль антагонистки в сериале "Обратное направление". Она сыграла образ манипуляторки, которая когда-то допустила роковую ошибку и теперь стремится разрушить жизнь своего бывшего и его новой возлюбленной.

Актеры часто отмечают, что играть антагонистов особенно интересно, ведь это требует глубокого понимания мотивов персонажа и умения оправдать его поступки. Именно этим украинским актрисам такие роли удаются лучше всего.

Кто из украинских актрис редко играет антагонисток?

Подтверждением того, что в украинском киносообществе есть актрисы, которые в основном играют антагонисток, есть и противоположная тенденция – актрисы, которых чаще можно увидеть в образах положительных персонажей. Среди них: