Дело в том, что Солдатик оказывается в центре пропагандистской истории, связанной с Россией. Эта сцена вызвала бурную реакцию: в соцсетях можно увидеть совершенно разные мнения украинских зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, как в сериале "Пацаны" показали Путина и вспомнили Украину.

Рекомендуем Кто сыграет роль Арагорна в новой части "Властелина колец"

Как в 5 сезоне "Пацанов" показали Путина и вспомнили Украину?

В третьей серии пятого сезона сериала "Пацаны" показали пропагандистский ролик в рамках вселенной шоу. В нем Россию называют "другом", а Украину – "предателями", что вызвало значительный резонанс среди украинской аудитории.

Персонаж Дженсен Эклз, известный как Солдатик, является ключевой фигурой этой сюжетной линии. Его пытаются якобы "реабилитировать" в глазах общества через контролируемые медиа и специальную информационную кампанию. В вымышленном пропагандистском ролике звучит фраза: "С 1984 года Солдатик был в России, работал с нашими друзьями в Кремле, чтобы разоблачить коварных предателей в Украине".

На этом провокационные моменты не заканчиваются. Другой персонаж, известный как Подводный, заявляет, что Россия якобы "не враг, а сильная нация, для которой семья превыше всего, и которая не терпит туалетов для трансгендерных людей".

"Не бросайтесь помидорами": как отреагировали украинцы в сети?

Часть украинских зрителей была шокирована такими репликами, тогда как другие сразу расценили это как сатиру. Известно, что Солдатик является одним из самых противоречивых персонажей сериала: он был жестоким и неконтролируемым настолько, что даже собственная команда в конце концов его предала.

В сюжете его подают как "героя" времен Второй мировой войны, хотя эта история является вымышленной и созданной в рамках пропагандистской кампании во вселенной сериала.

Впрочем, часть украинской аудитории восприняла реплики буквально раскритиковала сериал. Другие пользователи соцсетей отмечают в Threads, что стоит рассматривать это как намеренную сатиру, которая высмеивает современные политические и информационные процессы:

"Не бросайтесь помидорами. Это метаирония. Эрик Крипке явно в этом сезоне высмеивает СМИ и пропаганду и какой бы она абсурдной не была, все равно "схавают". Правда нам неприятно слышать, что "соседи" молодцы, а самим "соседям" – наоборот..."

"Ну, если вы не знаете что там за супергерои, то вас это возмутит. А те кто знают, то это называется "подобное г*вно к подобному г*вну"

"Это не фейк , сегодня смотрел"

"Это же "Ребята". Они высмеивают всё, что можно высмеивать. Особенно, что касается современности: супергеройские фильмы, СМИ, что люди верят в лозунги, рекламу, политику, буквально почти всё. Этим сериал и прекрасен, что прямо показывает, каким на самом деле мир является лицемерным и жестоким."

"Нам найти измену, как глупому с горы катиться, как говорила моя бабушка... Удивительно, что досмотрев аж до пятого сезона, люди так и не поняли смысл этого сериала."

Что стоит знать, прежде чем смотреть сериал "Пацаны"?